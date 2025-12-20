宮近海斗、映画『楓』のCM流れビックリ「俺が写ってる！」 封切り迎えてしみじみ
Travis Japanの宮近海斗が20日、都内で行われた映画『楓』の公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】豪華キャストが集結した映画『楓』公開記念舞台あいさつの模様
封切りの日を迎え、宮近は「ついに昨日、公開となりました。僕には計り知れないぐらい時間を掛けて、ついに公開。果てしない時間があったと思いますけど、ここに立っているキャストさん、監督とチーム『楓』の皆さんも待ち望んでいたと思います」としみじみ。「僕自身、テレビを見たら『楓』の予告が写っていて『楓だ！俺、写ってる！』みたいな感覚で。公開までのカウントダウンでワクワクしていた。ついに皆さんに届き始めて、もっともっと『楓』というストーリーが広がっていくと思うと楽しみですし、うれしいです」と笑顔を見せていた。
舞台あいさつには、福士蒼汰、福原遥、宮沢氷魚、石井杏奈、行定勲監督も参加した。
本作は、スピッツ「楓」を原案にしたラブストーリー。事故で双子の弟を失った涼（福士）は、弟の恋人・亜子（福原）に弟と間違えられたまま恋人として過ごす。しかし亜子もまた“秘密”を抱えていた。真実を言えないまま惹かれあってしまう2人の運命が交差する。
