◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 同級9位・井岡一翔(志成）＜10回戦＞同級11位 マイケル・オールドスゴイティ(ベネズエラ)（2025年12月31日 東京・大田区総合体育館）

大みそかにバンタム級転向初戦に臨む世界4階級制覇王者の井岡一翔（36＝志成、31勝16KO4敗1分け）が20日、都内の所属ジムで公開練習を行った。日本男子初となる5階級制覇への足がかりとして、フェザー級での試合経験もあるベネズエラ王者のマイケル・オールドスゴイティ（24＝ベネズエラ、15勝14KO1敗）と対戦する。

バンタム級では先月のWBC王座決定戦で井上拓真（29＝大橋）が那須川天心（27＝帝拳）を破って世界王者に返り咲き、17日にはWBA王者の堤聖也（29＝角海老宝石）が世界5階級制覇のノニト・ドネア（43＝フィリピン）を激闘の末に2―1判定で退けた。堤は一夜明け会見で「やりたいのは井岡選手。ワクワク度が一番違う」と対戦を熱望していた。井岡は堤の勝利について「結構ダメージがあったと思うんですけど、その中で彼の強さである気持ちの強さ、忍耐力、耐久力というか粘り強さ、そういった強さ。あの展開を変えるのは難しいと思うので彼の凄さを感じました」と印象を述べた。

井岡は井上がWBC王者になった後、「やりたいのは拓真選手ですよ。前回の試合含めて（バンタム級で）評価が一番高いと思う」と話していた。今回で堤の評価が変わったか、と問われると「その時は天心選手との試合を終えて評価が高いと思うのでやりたいという話をさせてもらったんですけど、ボクシングの質は井上拓真選手が一番高い、みたいな書き方をされてる記者の方がいて、またそれを堤選手に僕が言ってたみたいな質問をされて、それは堤選手に対して凄く失礼だなと感じた」と発言の真意を説明。評価について「あの試合（那須川戦）が終わったホットな状態で、拓真選手とやりたいという言い方はしましたけど、ボクシングの質に関してはスタイルが違うので、どちらが高いとかは思ってない」と断った上で、「拓真選手とももちろん戦いたいですし、堤選手も今回ドネア選手に勝って評価を上げたと思う、僕はどちらにしても挑戦する立場なので、チャンピオンどちらと戦えたらいいと思う」と答えた。

オールドスゴイティ戦はWBAの次期挑戦者決定戦として行われる。堤の次戦はWBA同級休養王者アントニオ・バルガス（米国）との対戦が基本線だが、井岡は「この試合に勝てば、自ずとそういう試合（WBA王座挑戦）に結びつくのかと思う。まずはこの試合に集中してやってきたので、大みそかにそれをやり切って、そういう試合（世界戦）につなげたい」と話した。ランキング9位と11位による“挑戦者決定戦”にはファンから疑問の声も上がっているが、「忖度（そんたく）というと言葉が極端すぎるんですけど、僕がやってきた功績や結果をWBAが認めていただいてチャンスを与えてくれたと思う。チャンスをもらってるんで僕はやるだけだし、賛否はもちろんあると思うけど、評価してもらったのは僕だし、挑戦権を取ることが大事で、その先に5階級を取ったらそんなこと誰も言わなくなる」と強調した。