福士蒼汰（32）が20日、東京・ユナイテッドシネマ豊洲で行われた、福原遥（27）のダブル主演映画「楓」（行定勲監督）公開記念舞台あいさつで、ものすごく気を使うタイプだと認め、共演陣からも相次いで賛同された。

トーク中に○×クイズが行われ「好きになったら好きになった人の気持ちを優先しちゃう？」と質問が出た。登壇者全員が○を出した中、福士は「そうですね。それも、やりすぎたら良くない気もするんですけど。距離が遠くても、近くても気にかけすぎて大変なので、気にかけないようにしている感じです、僕は」と答えた。

福士は「楓」で、事故で双子の弟・恵を失った涼を一人二役で、福原は残された恵の恋人・亜子を演じた。涼を慕う後輩の遠藤日和を演じた石井杏奈（27）は「現場でも、初対面でたくさん質問してくださったり、気を使ってくれる」と、うなずいた。涼と恵と亜子の幼なじみで、全ての真実を知る一番の理解者、梶野茂を演じた宮沢氷魚（31）は「すごい気遣いで気持ち良くなる。途中から入っても、初日からいた感じ」と撮影を振り返り、感謝した。福士は「もう、ちょっと、我を出していこうと」と笑みを浮かべた。

「楓」は、スピッツの8枚目のアルバム「フェイクファー」の収録曲で、98年にアルバムからシングルカットされ、その後、数多くのアーティストにカバーされながら、27年たった今も愛され続ける代表曲。涼は亜子の前で恵のフリをしてしまうところから物語が始まる、切ない運命を描いたラブストーリー。自分を恵だと思い込む亜子の前で恋人として過ごす涼と、涼に秘密を抱えている亜子。真実を言えないまま引かれ合ってしまう2人を描く。行定監督が、ラブストーリーの映画を手がけるには、興行収入85億円を記録した04年の映画「世界の中心で、愛をさけぶ」以来。

この日は、亜子の行きつけの店の店長・辻雄介役を演じるTravis Japan宮近海斗（28）も登壇した。