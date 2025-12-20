中山で黒星デビューとなった高額馬にＳＮＳでは悲鳴の声があがっている。

１８日の６Ｒ・２歳新馬・牝（芝１８００メートル＝１６頭立て）では、クリストフ・ルメール騎手とコンビを組んだ１番人気のダノンアスコルティ（牝２歳、美浦・萩原清厩舎、父キタサンブラック）がデビュー。２４年セレクトセール１歳馬セッションで牝馬最高価格の４億円で落札された高額馬が、４着とまさかの結果に終わった。

同馬は五分のスタートを切って中段に取り付く。道中は６、７番手をキープし追走した。１０００メートル通過が６２秒６のスローペース。折り合いは付いていたが、４角手前からルメール騎手は激しいアクションで促す。だが、直線を向いてもジリジリしか伸びず、前にいた３頭をとらえられなかった。ルメール騎手は「まだ子供。３、４コーナーで手応えがなかった。ゴールでトップスピードになった。これから良くなる」と評価した。

勝ったのは、２３年セレクトセール当歳セッションで、１７００万円で落札された９番人気のリュクスパトロール（牝２歳、美浦・加藤士津八厩舎、父ビーチパトロール）だった。

半姉アスコリピチェーノ（父ダイワメジャー）という血統馬の黒星デビューにＳＮＳでは、「キレイに飛んでいきました」「えらい人気薄勝ったな」「まだ時間がかかりそう」「飛んだ飛んだ飛んだ飛んだ飛んだ飛んだ！」「これで４億円」「飛んじゃダメだろ」「切り替えていこう」「超高額馬が出る新馬は荒れるね」など悲鳴に近いコメントが相次いだ。