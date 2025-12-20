歌手・和田アキ子が２０日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に生出演した。

番組内の「ニッポン放送ニュース」で東京・台東区の上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（オス）とレイレイ（メス）が来年１月下旬に中国に返還されることが発表となり、初めての週末を迎え開園からわずか１時間あまりで観覧の受け付けが打ち切られたことを報じた。

ニュースを受けて、アシスタントを務める垣花正アナウンサーがこの話題に触れた。そして、和田とパンダを見に行きたいか否かでトークを展開した。

その中で和田は、日中国交正常化を記念して中国から贈呈され１９７２年１１月に国内で初めて上野動物園で公開された２頭のパンダについて「パンダ来てだいぶなるけど…リンリン、ランランの時かな、最初。見に行きたいとは思わないんです」とコメントした。

その後、垣花アナがリスナーからの「上野に初めて来たパンダはカンカン、ランランです」と間違いを指摘する投稿を紹介。「リンリン・ランランは双子の女性歌手です」と垣花アナが読み上げた。

これに和田は「リンリン、ランランじゃないんだ？」と返し、リンリン・ランランを「いたいた…双子の女性」と爆笑し「すみません。覚えてんけどな…ありがとうございます。覚えました」とリスナーに感謝していた。

リンリン・ランランは香港出身の双子姉妹によるポップデュオ。１９７４年にデビューし人気となった。