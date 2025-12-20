¡Ø¤³¤Áµµ¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Ç¥¥ã¥¹¥È°ì¿·¡¡10Ç¯¤Ö¤êÀ©ºî¤ÇÀ©ºî¤Ï¤®¤ã¤í¤Ã¤×
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡×¤Î¿·¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¿·¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿·¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢Áõ¤¤¿·¤¿¤Ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¤®¤ã¤í¤Ã¤×¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ©ºî¤Ï2016Ç¯°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï2026Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·ºî¥¢¥Ë¥áÈ¯É½¡ª¡Ø¤³¤Áµµ¡Ù50¼þÇ¯µÇ°¤Î¹ðÃÎ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯¤ËÏ¢ºÜ³«»Ï50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜÆü20Æü³«ºÅ¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×Æâ¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÆÈ¯É½¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ö¤³¤Áµµ¡×Ï¢ºÜ50¼þÇ¯¥í¥´¤Î²ò¶Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¿·¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¤¬¥í¥´¤È¶¦¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢Áõ¤¤¿·¤¿¤Ë¡¢¡Ø¿·¤³¤Áµµ¡Ù¤Ç¤Ï¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢1996Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤®¤ã¤í¤Ã¤×¤¬±Ô°ÕÀ©ºîÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤Áµµ¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤¡¢¸½ºß¤Î³ë¾þ¶è¶âÄ®¾ô¿å¾ì¼è¿åÅã¤ÎÉ÷·Ê¤ËÎ¾ÄÅ´ªµÈ¤¬¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°§»¢¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡1976Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÌó40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢µµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë·Ù»¡´±¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Î¾ÄÅ´ªµÈ¡Ê¤ê¤ç¤¦¤Ä ¤«¤ó¤¤Á¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¤Î²¼Ä®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤½¤ÎÆ±Î½¤ä¼þÊÕ¤Î¿ÍÊª¤È·«¤ê¹¤²¤ë¥®¥ã¥°Ì¡²è¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤ä¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬1996Ç¯6·î¡Á2004Ç¯12·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢2005Ç¯1·î¡Á2016Ç¯9·î¤Ë¤«¤±¤ÆÉÔÄê´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·ºî¥¢¥Ë¥áÈ¯É½¡ª¡Ø¤³¤Áµµ¡Ù50¼þÇ¯µÇ°¤Î¹ðÃÎ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
