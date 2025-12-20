King Gnuの新曲「AIZO」が、1月8日より放送のTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマに起用。また、フォトグラファーの川上智之による新たなアーティスト写真も公開となった。

本楽曲は、息つく暇もないほど目まぐるしい展開の最新型ロックチューンとなっており、アニメの放送開始日に合わせて1月9日に配信リリース。本日12月20日には、楽曲を使用したアニメの最新予告映像も公開された。

昨日12月19日18時には、『呪術廻戦』「死滅回游」にゆかりのある青森、岩手、宮城、新宿、池袋、愛知、京都、大阪、広島、鹿児島のビジョンにて、一斉にコラボを匂わせる映像が放映されていた。なおKing Gnuが『呪術廻戦』に携わるのは、『劇場版 呪術廻戦 0』、TVアニメ第2期に続き3作目となる。

また、本楽曲は2月11日にシングルパッケージを全3形態で発売。期間生産限定盤にはアニメジャケット写真が使用され、『KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION』のライブ映像を収録したBlu-rayも付属する。

さらに、3形態のいずれにも、特典に使用可能なシリアルコードが封入。CD、Blu-rayの収録内容や、シリアルコードの詳細などは後日発表予定だ。

・King Gnu 常田大希 コメント

今回書き下ろした新曲「AIZO」King Gnuの王道を新たに更新した楽曲に仕上がったと一同自負しております。一視聴者としても死滅回游編をとても楽しみにしておりました。新年早々ド派手に宜しくお願い致します。

＜King Gnu 常田大希＞

（文＝リアルサウンド編集部）