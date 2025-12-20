鹿島MFターレスが退団「加入当初から、最大の目標はリーグタイトルをチームとともに獲得することだった」
鹿島アントラーズは20日、MFターレス・ブレーネル(27)がルフ・リヴィウ(ウクライナ)からの期限付き移籍期間が満了したことを発表した。
ターレスは2024シーズンから鹿島でプレー。25シーズンはJ1リーグ12試合1得点を記録していた。
クラブ公式サイトを通じ、ターレスは「鹿島アントラーズとの契約を終了することとなりました。クラブに加入して以来、常に温かいご声援を送ってくださったアントラーズのファン・サポーターの皆様に、心より感謝申し上げます」と別れを告げている。
「加入当初から、私の最大の目標は長年遠ざかっていたリーグタイトルをチームとともに獲得することでした。その目標を達成することができた今、誇りと感謝の気持ちを胸に、クラブを後にします。これまで支えてくださったすべての皆様に、改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございました」
ターレスは2024シーズンから鹿島でプレー。25シーズンはJ1リーグ12試合1得点を記録していた。
クラブ公式サイトを通じ、ターレスは「鹿島アントラーズとの契約を終了することとなりました。クラブに加入して以来、常に温かいご声援を送ってくださったアントラーズのファン・サポーターの皆様に、心より感謝申し上げます」と別れを告げている。
「加入当初から、私の最大の目標は長年遠ざかっていたリーグタイトルをチームとともに獲得することでした。その目標を達成することができた今、誇りと感謝の気持ちを胸に、クラブを後にします。これまで支えてくださったすべての皆様に、改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございました」