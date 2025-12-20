J2降格の湘南、5選手と契約更新
来季J2に降格した湘南ベルマーレは20日、DF本多康太郎(19)、MF太田修介(29)、FW渡邊啓吾(23)、GK真田幸太(26)、DF高橋直也(24)の5選手と来季契約を更新したことを発表した。
クラブ公式サイトを通じ、本多は「1日でも早く皆さまの前でプレーできるよう頑張ります!応援よろしくお願いします」とコメント。太田は「2025シーズンの悔しさ。チームを去ることになった選手・スタッフの想い。ファン・サポーター、湘南ベルマーレを支え、応援してくれる皆さまの想い。全ての想いを背負い、1年半でJ1に戻れるように全力で闘います。応援よろしくお願いします!!」と決意を述べた。
また、渡邊は「今シーズンは思うような結果が個人としてもチームとしても出すことができませんでしたが、どんな時もたくさんの声援をくれたサポーターの皆さんと共に勝利のダンスを笑顔で踊れるよう、そして、1年半でJ1の舞台に戻れるように尽力したいと思います!」と意気込み。真田も「今年味わった悔しい経験を糧に、より強く、より逞しく、より大きく成長していけるよう頑張ります。そしてクラブは大きな変革期を迎えると思います。選手、スタッフ、クラブ、そして湘南地域に関わる全ての人と、より素敵な湘南ベルマーレを作っていけたらと思います」と述べた。
高橋は「たくさんの方の想いを胸に戦います。来シーズンも応援よろしくお願いします」と来季に向けて語っている。
