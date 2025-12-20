きのこたっぷりで深みのある味わいに「ミートボールのクリーム煮 」


ミートボールはお弁当でも大人気のメニューです。でも、ディナーの食卓に並べるときは、そのままだとちょっと地味かも…。そこで、きのこと一緒に真っ白いソースで煮込んで、デパ地下のお惣菜みたいに、おめかししてみました！　食卓がより盛り上がる「簡単映え見せテク」も参考にしてくださいね。

■ミートボールのクリーム煮

隠し味として加えたレーズンでワンランク上の味わいに

ミートボールのクリーム煮


【材料・2人分】＊1人分582kcal／塩分2.8g

■A

　└合いびき肉 ・・・250g

　└溶き卵 ・・・1/2 個分

　└牛乳 ・・・1/4カップ

　└玉ねぎのみじん切り・・・1/4 個分

　└レーズン ・・・大さじ1（約10g）

　└パン粉 ・・・1/2カップ

　└塩 ・・・小さじ1/4

　└こしょう、あればナツメグ・・・ 各少々

・牛乳・・・ 1と1/2カップ

・しめじ ・・・1パック（約100g）

・マッシュルーム・・・ 5個（約80g）

・玉ねぎの薄切り ・・・1/4個分

・パセリのみじん切り・・・ 適量

オリーブ油　小麦粉　塩　こしょう

【作り方】

1．しめじはほぐし、マッシュルームは縦半分に切る。

2．Aのレーズンは粗く刻んでボウルに入れ、残りのAを加えてよく練り混ぜ、10等分して丸める。

3．フライパンにオリーブ油大さじ1/2を中火で熱して2を並べ、時々転がしながら焼き、全体に焼き色がついたら、いったん取り出す。

4．フライパンをさっと拭いてオリーブ油大さじ1/2を中火で熱し、玉ねぎを炒める。しんなりしたら小麦粉大さじ1を加えて粉っぽさがなくなるまで炒め、牛乳を少しずつ加えてそのつど混ぜる。とろみがついたら3を戻し入れ、1、塩小さじ1/2、こしょう少々を加える。ふたをして弱火で6〜7分煮て、器に盛り、パセリをふる。

＜簡単映え見せテク＞

・色鮮やかな食材を活用

・盛りつけに立体感を

＊　＊　＊

白に映える緑が美しいので、パセリのみじん切りは必須アイテム。やや浅めの皿に盛ると、ミートボールのまん丸い形がよく見えて、かわいく仕上がります。レーズンを入れたミートボールは、中東やヨーロッパの一部で見られますが、ちょっぴり甘じょっぱい味がクセになりそう！

レシピ考案／新谷友里江　撮影／木村 拓　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt

文＝高梨奈々