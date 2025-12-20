きのこたっぷりで深みのある味わいに「ミートボールのクリーム煮 」
ミートボールはお弁当でも大人気のメニューです。でも、ディナーの食卓に並べるときは、そのままだとちょっと地味かも…。そこで、きのこと一緒に真っ白いソースで煮込んで、デパ地下のお惣菜みたいに、おめかししてみました！ 食卓がより盛り上がる「簡単映え見せテク」も参考にしてくださいね。
■ミートボールのクリーム煮
【材料・2人分】＊1人分582kcal／塩分2.8g
■A
└合いびき肉 ・・・250g
└溶き卵 ・・・1/2 個分
└牛乳 ・・・1/4カップ
└玉ねぎのみじん切り・・・1/4 個分
└レーズン ・・・大さじ1（約10g）
└パン粉 ・・・1/2カップ
└塩 ・・・小さじ1/4
└こしょう、あればナツメグ・・・ 各少々
・牛乳・・・ 1と1/2カップ
・しめじ ・・・1パック（約100g）
・マッシュルーム・・・ 5個（約80g）
・玉ねぎの薄切り ・・・1/4個分
・パセリのみじん切り・・・ 適量
オリーブ油 小麦粉 塩 こしょう
【作り方】
1．しめじはほぐし、マッシュルームは縦半分に切る。
2．Aのレーズンは粗く刻んでボウルに入れ、残りのAを加えてよく練り混ぜ、10等分して丸める。
3．フライパンにオリーブ油大さじ1/2を中火で熱して2を並べ、時々転がしながら焼き、全体に焼き色がついたら、いったん取り出す。
4．フライパンをさっと拭いてオリーブ油大さじ1/2を中火で熱し、玉ねぎを炒める。しんなりしたら小麦粉大さじ1を加えて粉っぽさがなくなるまで炒め、牛乳を少しずつ加えてそのつど混ぜる。とろみがついたら3を戻し入れ、1、塩小さじ1/2、こしょう少々を加える。ふたをして弱火で6〜7分煮て、器に盛り、パセリをふる。
＜簡単映え見せテク＞
・色鮮やかな食材を活用
・盛りつけに立体感を
＊ ＊ ＊
白に映える緑が美しいので、パセリのみじん切りは必須アイテム。やや浅めの皿に盛ると、ミートボールのまん丸い形がよく見えて、かわいく仕上がります。レーズンを入れたミートボールは、中東やヨーロッパの一部で見られますが、ちょっぴり甘じょっぱい味がクセになりそう！
レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々