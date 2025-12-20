King Gnu「一途／逆夢」「SPECIALZ」に続く『呪術廻戦』OP主題歌担当が決定 新アー写はクールなスタイルに
King Gnuが、テレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」のオープニングテーマを担当することが発表された。書き下ろしの新曲「AIZO」は、2026年1月9日に先行配信、2月11日にCDシングルとしてリリースされる。また今回の発表にあわせて、メンバー全員がスーツにネクタイを着用した、フォーマルでクールな新アーティスト写真も公開された。
【画像】かっこいい…！King Gnuのニューシングル「AIZO」ジャケット
「AIZO」は、目まぐるしい展開が特徴のKing Gnuの最新型ロックチューン。King Gnuが『呪術廻戦』に楽曲提供するのは、映画『呪術廻戦 0』の「一途／逆夢」、テレビアニメ第2期「渋谷事変」の「SPECIALZ」に続いて3作目となる。
19日には、「死滅回游」にゆかりのある全国10ヶ所（青森、岩手、宮城、新宿、池袋、愛知、京都、大阪、広島、鹿児島）の街頭ビジョンで、King Gnuと同作のコラボレーションを予感させる映像が一斉に放映され、正式発表前からファンの間で注目を集めていた。
今回のタイアップ発表に際し、常田大希は「今回書き下ろした新曲『AIZO』。King Gnuの王道を新たに更新した楽曲に仕上がったと一同自負しております。一視聴者としても死滅回游編をとても楽しみにしておりました。新年早々ド派手に宜しくお願い致します」とコメントを寄せている。
さらに、きょう20日に公開された「死滅回游 前編」の最新予告映像では、「AIZO」の一部をいち早く聴くことができる。
CDシングル「AIZO」は、期間生産限定盤、初回生産限定盤、通常盤の3形態で発売。期間生産限定盤はアニメジャケット仕様、初回盤には「KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION」のライブ映像を収録したBlu-rayが付属する。全形態に特典に使用できるシリアルコードが封入される予定で、収録内容などの詳細は後日発表される。
先述のアーティスト写真は、フォトグラファー・川上智之氏が撮影。メンバー全員がスーツにネクタイ姿のフォーマルな装いとなっており、これまでにない新鮮なビジュアルとなっている。
2026年の幕開けとともに届けられるKing Gnuの新曲「AIZO」。その全貌とアニメ本編の展開に期待が高まる。
【画像】かっこいい…！King Gnuのニューシングル「AIZO」ジャケット
「AIZO」は、目まぐるしい展開が特徴のKing Gnuの最新型ロックチューン。King Gnuが『呪術廻戦』に楽曲提供するのは、映画『呪術廻戦 0』の「一途／逆夢」、テレビアニメ第2期「渋谷事変」の「SPECIALZ」に続いて3作目となる。
今回のタイアップ発表に際し、常田大希は「今回書き下ろした新曲『AIZO』。King Gnuの王道を新たに更新した楽曲に仕上がったと一同自負しております。一視聴者としても死滅回游編をとても楽しみにしておりました。新年早々ド派手に宜しくお願い致します」とコメントを寄せている。
さらに、きょう20日に公開された「死滅回游 前編」の最新予告映像では、「AIZO」の一部をいち早く聴くことができる。
CDシングル「AIZO」は、期間生産限定盤、初回生産限定盤、通常盤の3形態で発売。期間生産限定盤はアニメジャケット仕様、初回盤には「KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION」のライブ映像を収録したBlu-rayが付属する。全形態に特典に使用できるシリアルコードが封入される予定で、収録内容などの詳細は後日発表される。
先述のアーティスト写真は、フォトグラファー・川上智之氏が撮影。メンバー全員がスーツにネクタイ姿のフォーマルな装いとなっており、これまでにない新鮮なビジュアルとなっている。
2026年の幕開けとともに届けられるKing Gnuの新曲「AIZO」。その全貌とアニメ本編の展開に期待が高まる。