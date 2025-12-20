King Gnu『呪術廻戦』第3期「死滅回游」OP担当で自信「王道を新たに更新した楽曲に仕上がった」【映像解禁】
King Gnuが、テレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」（MBS・TBS系 2026年1月8日深夜0時26分〜）のオープニングテーマを担当することが発表された。書き下ろした新曲「AIZO」は、最新型ロックチューンとなっており常田大希は「King Gnuの王道を新たに更新した楽曲に仕上がったと一同自負しております。一視聴者としても死滅回游編をとても楽しみにしておりました。新年早々ド派手に宜しくお願い致します」とコメントを寄せた。
【動画】King Gnu王道の新曲！公開された『呪術廻戦』死滅回游の映像
きのう19日に『呪術廻戦』「死滅回游」にゆかりのある日本の全10ヶ所（青森・岩手・宮城・新宿・池袋・愛知・京都・大阪・広島・鹿児島）のビジョンにて、一斉にKing Gnu×『呪術廻戦』を匂わせる映像が放映され、ネット上で大きな話題に。King Gnuが『呪術廻戦』に携わるのは、『劇場版 呪術廻戦 0』、アニメ第2期に続き3作目となる。
また、オープニングテーマ「AIZO」が使用されたアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」の最新予告映像も解禁された。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
