令和7年度天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンドは12月11日（木）から東京体育館で開催。

20日（土）に行われた皇后杯ファイナルラウンド準決勝では、ヴィクトリーナ姫路（兵庫・SV）vs NECレッドロケッツ川崎（神奈川・SV）が対戦した。

姫路はアウトサイドヒッター（OH）に渡邉かやとカミーラ・ミンガルディ、ミドルブロッカー（MB）にミラ・トドロヴァと伊藤麻緒、セッター（S）に大島杏花、オポジット（OP）に宮部藍梨、リベロ（L）に福留慧美と吉田眞奈をスタメンに起用。

対するNEC川崎は、OHに佐藤淑乃とジョバンナ・ミラナ・デイ、MBに山田二千華と甲萌香、Sに中川つかさ、OPにシルビア・チネロ・ヌワカロール、Lに大工園彩夏をスタメンに起用した。

第1セットは序盤から互いに点を取り合う展開となったが、先にその展開を抜け出したのは姫路だった。追いかけるNEC川崎は佐藤やヌワカロールを中心に得点を重ねると、カミーラをブロックで阻み13-13と同点に追いつく。その後も拮抗した戦いとなり20-20と両チームとも20点台へと乗せたが、終盤に相手のミスでセットポイントを握ったNEC川崎がブロックで25点目を取り切り、25-22で第1セットを先取した。

第2セットはNECがリードを奪う入りとなった。3点を追いかける姫路は8-8で同点に追いつくと、大島がサーブに回った場面でブレイクに成功し逆転した。そのまま姫路の流れになるかと思われたこのセットだが、NEC川崎は甲の2連続得点などもあり同点とし、再び流れを引き寄せた。セット終盤、エースの佐藤の活躍もありNEC川崎が点差を広げると、最後は甲の得点で25点目を取り切り第2セットも連取した。

続く第3セット、このセットを取り切り次のセットへと向かいたい姫路は野中瑠衣、櫻井美樹、田中咲希の3名をスターティングメンバーとして起用した。一方で2セットを連取しているNEC川崎は終始自分たちのリズムで試合を進め、相手を寄せ付けない。どうにか追いつきたい姫路だったが序盤に許した点差を縮めることができず、24-16とNEC川崎がマッチポイントを握った。最後は山田のブロード攻撃が決まり25点目を奪い、セットカウント3-0でこの試合に勝利した。

勝利したNEC川崎は、あす21日（日）11:00より行われる決勝で、大阪マーヴェラスと対戦する。

■試合結果

ヴィクトリーナ姫路 0-3 NECレッドロケッツ川崎

第1セット 22-25

第2セット 19-25

第3セット 17-25