「フィギュアスケート・全日本選手権」（１９日、東京国立代々木競技場）

来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねて開幕。１９日は男女のショートプログラム（ＳＰ）が行われた。

会場には、中継するフジテレビの原田葵（２５）＆宮本真綾（２３）両アナウンサーの姿が。フジの公式ＳＮＳでもリンクを背景にした２人の写真が公開され、「ミラノ・コルティナオリンピックの代表選考も兼ねた今大会、特別な緊張感が漂っています。」「選手の皆さんの素晴らしい演技、ご覧ください！」などと記されている。

「めっちゃ可愛い♥」「葵キャスター、めっちゃ可愛い♥インタビューのトーン抑えた低めの声、凄く聴きやすかった」「頑張ってー♥」などの声が届いている。

原田アナは櫻坂４６の元メンバー。一時学業専念のため休業したが、その後、学業とアイドル活動を両立し、法政大学社会学部を卒業。２３年４月に入社した。すらり長身の宮本アナは地元・福岡の西南学院大に通っていた頃にＰａｙＰａｙドームでビールの売り子をしており、「１日２４０杯売ったことも」あるという。