◇◇第62回全国大学ラグビー選手権大会準々決勝 帝京大36―0筑波大（2025年12月20日 東京・秩父宮ラグビー場）

準々決勝4試合が行われ、関東対抗戦4位の帝京大が同2位の筑波大を36―0（前半19―0）で破った。2カ月前の対抗戦では14―18で敗れていた相手に雪辱。6季連続の準決勝進出を決めた。

帝京大は前半6分、PR上野凌大（2年）の力強い前進からPR森山飛翔（3年）につないで先制トライ。同17分にはPR上野がラックから抜け出して一気に走り込んでトライを決めた。さらに同37分、敵陣ゴール前ラインアウトから鮮やかなサインプレーでNo・8カイサ・ダウナカマカマ（3年）が突進してオフロードパスでつなぎ、PR森山がこの日2本目のトライ。19―0で折り返した。

後半7分、途中出場のPR遠藤廉士（3年）の前進からオフロードパスをつないでNo・8ダウナカマカマがトライ。同14分には、SO本橋尭也（3年）のロングパスを左の大外で受けたWTB生田弦己（4年）がトライゾーンに飛び込んだ。さらに同32分、途中出場のLOイリエサ・ヘニビトゥ（1年）がトライ。無得点に抑え、36―0の大勝で準決勝進出を決めた。

対抗戦準優勝で今季勢いに乗る筑波大は、初戦の準々決勝で力尽きた。