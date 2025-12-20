元乃木坂46・北野日奈子が結婚発表 お相手はキマグレンのクレイ勇輝
元乃木坂46の北野日奈子が20日、自身のインスタグラムを通じて結婚したことを発表した。お相手は、音楽ユニット・キマグレンのクレイ勇輝。
【写真】大好きな犬たちに囲まれる北野日奈子とクレイ勇輝
北野は「いつもお世話になっている皆さまへご報告です」として、「冬の澄んだ空気とともに、心があたたかくなる季節になりクリスマスの訪れを感じる今日この頃、大切なご報告があります」と切り出し、「私共、クレイ勇輝と北野日奈子はこのたび結婚致しました事をご報告させて頂きます」と報告した。
文書では、動物が好きという共通点を通じて出会ったことや、人生において大切にしたい思いが同じだったことに触れ、「一緒に過ごしていく中で時間さえも超える運命というものに惹かれ信じたいと心から思いました」と心境をつづっている。
今後については、「愛おしいわんこ達と共に笑顔の絶えない明るい家庭を ふたり協力し支え合いながら築いていきたいと思います」とし、「今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
引用：「北野日奈子」インスタグラム（＠kitanohinako_official）
