元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里が２０日、都内で２０２６年カレンダーの発売記念イベントを開催した。

完成品を手に須田は「『とてもうれしいです』が一番なんですけど、アイドル時代は全員が出せる環境ではかったので、昔はカレンダーメンバーに選ばれようと頑張っていた。一年を独り占めできるようなものが届けられることがうれしいです」と歓喜。こだわりについて「小っ恥ずかしくない塩梅（あんばい）になっている。露出度が高くなると周りが気を使う。出し過ぎないヘルシーな露出を大事にさせてもらいました。おばあちゃんが家で飾ってもびっくりしない感じです」と明かした。

撮影はベトナムで行い「街中がカラフルだったり日本には咲いてない花があったりシチュエーション、風景だけでもオシャレだった」と回想。「さらに、オシャレなお洋服も着させてもらって私の似合う形にしていただきました」と満足げな表情を見せた。

カレンダーとともに届けたいものを問われると「私ラッキー人間なんですよ」と告白。「災難に思えるようなことがあったとしても良い方向に行く自信しかないというくらい、良いことしか起きないなと思うことが多い。そんな開運を皆さんにお届けできたらなと思います」と笑顔を浮かべた。

アイドル卒業から３年がたち、現在の恋愛状況について問われると「最近、結婚を意識した発言をし過ぎてファンの方たちがもうすぐ結婚してしまうんじゃないかと心配している」と苦笑い。それでも、「結婚の機会が今のところない。冷静に生きて行けたら良いなと思います」と自らに言い聞かせていた。