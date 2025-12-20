俳優の福士蒼汰と女優の福原遥が２０日、都内でダブル主演映画「楓」（行定勲監督）の公開記念舞台あいさつに共演のＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ・宮近海斗らと登壇した。

スピッツの名曲「楓」を原案に、大切な人を失った男女の切ない運命を描くラブストーリー。

イベントでは登壇陣が恋愛観をトーク。福士は「自分より好きな人の気持ちを優先するタイプ」であることを明かし、「やりすぎるのもよくないなと思うけど、相手のことを思うとそうしてしまう。もう少し我を出していきたい…」と語った。宮近も「好きって感情には勝てない」と共感した。

続いて、“大切な人と撮った写真を家に飾るかどうか”についてはキャスト陣で唯一、福原が「飾る派」と回答。「え〜！せっかく撮ったのに皆さんどうするんですか？」と目を丸くし、「私はクランクアップした時にみんなで撮った写真とかも飾っています」と笑顔で明かした。

宮近は、「好きなことをまっすぐ好きだと言えない」という悩みを告白。「素直になれない節があるんですよ、僕」と話すと、共演の宮沢氷魚は「飛び込む勇気が必要だよね。僕は逆に、嫌いなものをはっきり嫌いと言えないので、好きなことは好きって言うようにしています」とアドバイス。宮近は「じゃあ、好きって言います！」と納得した表情でうなずいていた。