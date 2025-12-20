氷川きよし、美脚際立つショーパンハイブラコーデ披露「脚まっすぐで綺麗」「お洒落センス完璧」の声
【モデルプレス＝2025/12/20】歌手の氷川きよしが18日、自身のInstagramを更新。ショートパンツでのコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
氷川は「撮影終了 11時間笑いの絶えない時間 みんなありがとう チーム女子最高よ！」と、撮影があったことと、スタッフへの感謝を投稿。打ち上げと思われる食事の写真などとともに、ルイ・ヴィトンのレギンスとショートパンツを着用したショットを披露しており、スラリとした美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「脚まっすぐで綺麗」「お洒落センス完璧」「美人さん」「何でも着こなせてさすが」「可愛すぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆氷川きよし、ショーパンコーデ公開
◆氷川きよしの投稿に反響
