King Gnuが、新曲「AIZO」を2026年1月9日（金）0時に配信リリースすることが決定した。

本楽曲は、1月8日（木）深夜0時26分〜MBS/TBS系28局スーパーアニメイズム TURBO枠にて全国同時放送開始となるTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマとしてKing Gnuが書き下ろした、息つく暇もないほど目まぐるしい展開の最新型ロックチューン。TVアニメの放送開始日の1月9日（金）に合わせて配信がスタートする。

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

昨日12月19日（金）18時には、『呪術廻戦』「死滅回游」にゆかりのある日本の全10ヶ所（青森・岩手・宮城・新宿・池袋・愛知・京都・大阪・広島・鹿児島）のビジョンにて、一斉にKing Gnu×『呪術廻戦』を匂わせる映像が放映され、公式な情報解禁前より既にファンの期待値は最高潮に高まっており、今回のオープニングテーマ決定の発表も大きな話題になること間違いなしだ。

なお、King Gnuが『呪術廻戦』に携わるのは、『劇場版 呪術廻戦 0』、TVアニメ第2期に続き3作目となる。「AIZO」を使用したTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」の最新予告映像も公開されている。





また、新曲「AIZO」は、2月11日（水）にシングルパッケージも発売が決定。全3形態での発売となり、期間生産限定盤はアニメジャケット写真を使用、初回生産限定盤には＜KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION＞のライブ映像を収録したBlu-rayが同梱された豪華な仕様となっている。

さらに、3形態のいずれにも、特典に使用可能なシリアルコードが封入。

期間生産限定盤、初回生産限定盤、通常盤共に封入されるCD、Blu-rayの収録内容や、シリアルコードの詳細などは後日発表予定。

さらにリリース情報の解禁に合わせ、King Gnuの最新アーティスト写真も公開。撮影はフォトグラファーの川上智之が担当し、メンバー全員がスーツにネクタイというフォーマルなスタイルとなっており、バンドとしては真新しいヴィジュアルとなっている。

◆ ◆ ◆

今回書き下ろした新曲「AIZO」

King Gnuの王道を新たに更新した楽曲に仕上がったと一同自負しております。

一視聴者としても死滅回游編をとても楽しみにしておりました。新年早々ド派手に宜しくお願い致します。

King Gnu 常田大希

◆ ◆ ◆

「AIZO」

2026年2月11日（水）発売

予約：https://kinggnu.lnk.to/AIZO_Single ・期間生産限定盤

BVCL-1516〜1517／3,500円（税込）

収録内容：CD1枚（収録曲未定）

※期間生産限定盤のアニメジャケット写真については後日発表

※特典に使用可能なシリアルコード入り ・初回生産限定盤

BVCL-1513〜1514／4,800円（税込）

収録内容：CD1枚（収録曲未定）＋Blu-ray1枚（KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION

ライブ映像収録予定 ※曲目未定）

※特典に使用可能なシリアルコード入り ・通常盤

BVCL-1515／1,500円（税込）

収録内容：CD1枚（収録曲未定）

※初仕様には特典に使用できるシリアルコード入り 【対象店舗/特典内容】

期間生産限定盤 購入特典

▼対象店舗/特典内容

全国アニメイト（通販含む）：オリジナルB2ポスター（期間生産限定盤ジャケット絵柄）

Amazon.co.jp：メガジャケ（期間生産限定盤ジャケット絵柄）

King Gnu 応援店：オリジナルステッカー（期間生産限定盤ジャケット絵柄） 初回生産限定盤／通常盤 購入特典

▼対象店舗/特典内容

Amazon.co.jp：メガジャケ（初回生産限定盤／通常盤ジャケット絵柄）

King Gnu 応援店：オリジナルステッカー（初回生産限定盤／通常盤ジャケット絵柄） ※King Gnu応援店は後日お知らせ予定。

