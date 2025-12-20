全日本選手権・男子SP

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権が19日、東京・代々木第一体育館で開幕した。男子ショートプログラム（SP）は鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が104.27点で首位発進。会場には心強い援軍が駆け付けた。ネット上のファンも「え！来てたんだ！」「最強の応援じゃないですか!?」と驚きの声をあげている。

2022年北京五輪銀メダルの鍵山は、スティービー・ワンダーの名曲「I Wish」に乗せたSPを披露。演奏するのは世界で活躍する人気ピアニストの“かてぃん”こと角野隼斗と、ポーランドのスーパーテクニックギタリストのマーシンだ。この日は2人揃って現地観戦。鍵山は「正面の席でタオルを持って見ていたので、めっちゃ『頑張らないと！』という思いで見ていました」と明かした。

角野は自身のXで「鍵山選手を応援しに行ってきました（マーシンと） I wish, 動きが音にバチバチ合ってて爽快でした。Bravo!!!」と報告。ファンも騒然となり、「最強の応援じゃないですか!?」「え！昨日かてぃん来てたんだ！」「かてぃん君全日本行ってたのね」「なんてスペシャルな 心強かっただろうなぁ」「え、え、マーシンと？」などといった声があがった。

鍵山本人の希望で、角野は今季のエキジビションプログラム曲の作曲もしている。鍵山はSPの演技後、「恐れ多い方なので、自分から連絡することはあまりないんですけど（笑）。作曲してもらえたことに最大限のリスペクトを持ちつつ、パフォーマンスでは自分らしさを出していけるように。ちょうどいいバランスを出していけるように最後まで演じられた」と振り返った。



