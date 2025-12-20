6人組ボーイズグループ82MAJOR（エイティーツーメジャー）が、「本格的な日本活動に乗り出す」と韓国メディアが報じた。

韓国のスポTVニュースは19日「日本の大手マネジメント会社ホリプロインターナショナル、日本最大チケットサービスのe＋（イープラス）と専属契約を締結した」と報じた。契約後、最初の日本活動として、21日に東京・ニッショーホールで、初の日本ファンミーティング「82DE WORLD IN JAPAN」を開催する。「82DE」は公式ファンクラブ名で、その創立を記念して企画したものという。

同メディアは「82MAJORのメンバーは、日本のファンと一緒に創立セレモニーを行い、特別な思い出を作る。日本現地ファンのためのスペシャル舞台も公開する。心を込めて特別に準備したパフォーマンスを披露する予定だ。また質問コーナーや多彩なゲームコーナーなどを用意した」とも伝えた。

82MAJORは、8月に名古屋で開かれた「EveryOne Fes2025」にK−POP代表として参加。最近では4枚目のミニアルバム「Trophy」で、初動販売数10万枚を突破し、自らの最高記録を更新するなど、勢いに乗っている。