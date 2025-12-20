「毎日成長してて感動」人気女性YouTuber、親子ショット公開「本当に成長してしっかり大きくなってるね！」
YouTuberグループ「ばんばんざい」元メンバーの流那さんは12月18日、自身のInstagramを更新。親子でのツーショットを披露しました。
【写真】流那の仲むつまじい親子ショット
コメントでは「流那ちゃんが幸せそうでなによりだよ」「可愛すぎる親子」「成長写真にいっぱいおさめとこ！」「お母さんのるなちゃんかわいすぎる」「いーーっぱい写真とっててねー！！」「めっちゃママ」「本当に成長してしっかり大きくなってるね！！」「かわいぃー！！ほんとに幸せそー！」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
「流那ちゃんが幸せそうでなによりだよ」流那さんは「毎日成長してて感動、 産まれてから撮らない日がないぐらい写真で成長納めてる」とつづり、1枚の写真を載せています。自宅で流那さんが子どもを抱え、笑みを浮かべた親子の仲むつまじい様子です。
「みんなのクリスマスと言えばの曲は？？」12日には「みんなのクリスマスと言えばの曲は？？」とつづり、自撮りしたプライベートショットを披露した流那さん。他にも子どもや夫とのツーショットなど、日常の一部を切り取ったショットを公開しています。気になった人はチェックしてみてください。
