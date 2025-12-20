¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢¼«¿È¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¿Í´Ö¡×¡¡¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¤Ç¡Ö³«±¿¤ò³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×
¡¡¸µSKE48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡Ê34¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ø¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£¼«¿È¤ò¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¿Í´Ö¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÆó¤ÎÏÓ¤¢¤é¤ï¡Ä¡ªµ±¤¯¥É¥ì¥¹°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤
¡¡È¯Çä¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÏÁ´°÷¤¬¥½¥í¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò½Ð¤»¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Æ´¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¤·¤Æ´Ý¡¹3Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤³¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÃÖ¤¤¤Æ¤â¡¢¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤±öÇß¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÏª½Ð¤·¤¹¤®¤º¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿§µ¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Ëç¤Ï¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤òÆ¬¤Ë´¬¤¤¤¿¡È¿¿ÃÎ»Ò´¬¤¡É¥«¥Ã¥È¤òµó¤²¡¢¡Öº£Ç¯Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Í¦µ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£º£²ó¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤Æ¡¢»÷¹ç¤¦·Á¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ò¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¿Í´Ö¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¿ÜÅÄ¤Ï¡¢¡ÖºÒÆñ¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤·¤«¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î³«±¿¤ò³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ß¡£ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿È¤â¿´¤â·ò¹¯¤Ç¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç»È¤òÌ³¤á¤ëÌ¾¸Å²°¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢Æü¡¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
