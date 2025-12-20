１２月２０日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝１７頭立て）は、１番人気の大外枠プラウディッツ（牝２歳、美浦・田中博康厩舎、父キタサンブラック）が、外から楽々と抜け出して初陣を飾った。勝ちタイムは２分１秒８（良）。

母が米Ｇ１馬という血統馬が順当に初陣を飾った。スタートを決め、中団に構えると、４コーナー手前から大外を手応え良く進出。最後の直線ではライバルをねじ伏せるように力強く抜け出し１馬身３／４差をつけた。クリストフ・ルメール騎手は「いいデビューでした。前半は他の馬を気にしていたけど、だんだん慣れて来て３、４コーナーからは手応えが良かった。長い脚でよく伸びてくれました。距離は長い方がいいと思います」と今後を見据えた。

田中博調教師は「調教ではモサっとしたところもありました。気性的にも高ぶりやすいところがあったので、うちの厩舎としてはソフトに調整をして、能力を信じて作ったところもありました。そのあたりが半信半疑で、（実戦で）ハミ取りは甘いところもありましたけど、最後は能力で勝ち切ってくれました。伸びしろがありそうです。この勝ち方だったので期待が持てますし、むしろ距離は延びた方がいいと思います。ゆっくりとクラシックを目指していける器だと思います。やはり能力は高いですね」と改めて素質を感じ取っていた。