米国がドリームチーム結成へ、着々とメンバーを集めている。

ドジャース内野手ベッツのWBC不参加は大谷翔平、佐々木朗希、山本由伸のレギュラーシーズンに追い風

来年3月のWBCに、タイガースのタリク・スクバル（29）、ジャイアンツのローガン・ウェブ（29）が、米国代表として出場することが、日本時間19日に発表された。

現役最強左腕のスクバルは、今季31試合で13勝6敗、防御率2.21。ウェブは今季15勝、224奪三振でナ・リーグ最多奪三振のタイトルを獲得し、2年連続サイ・ヤング賞に輝いた絶対的右腕だ。

今季ナ・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したパイレーツのスキーンズも出場が決まっており、13勝右腕ツインズ・ライアンやカブスの今季14勝左腕ボイドらと最強先発陣が形成されることになりそうだ。

リリーフ陣はヤンキース守護神のベッドナー、パドレスのミラーも参戦予定。打者ではヤンキースの主砲ジャッジが主将を務める他、今季MLB最多60本塁打をマークしたマリナーズのローリーも出場する。2017年の第4回大会以来となる優勝へ、本気度が伺える。

侍ジャパンも負けていない。ドジャースの大谷翔平が正式に参加を表明すれば、山本由伸も参加に意欲を見せている。

さるNPB関係者がこう言った。

「現在は日本人メジャーリーガーに参加の意思を確認している段階ですが、全員がOKなら、捕手、遊撃、二塁などを除いて、大部分がメジャー勢になる見込み。前回も優勝しているし、今回も真っ先に大谷が参加を表明したことで、日本では楽観ムードもありますが、侍ジャパンの井端弘和監督（50）は警戒心を強めています」

前回大会までは先発投手がいまひとつだった米国だが、今回は投手陣が強力である。

中日の関係者がこう言った。

「一発勝負の決勝ラウンドで、侍ジャパンが攻略できるかは不透明。井端監督にとって今大会は自身の未来がかかっていますから」とこう続ける。

「中日の井上監督は来季2年目。もし成績不振に終わるようなら、WBCを指揮して日本代表での仕事を終えた井端監督が、2027年から中日の監督に就任するのが既定路線とみられていた。それが、ここにきて中日の球団内の雰囲気が変わってきた。今、球団がフロント主導のチーム作りをするべく、チーム改革を推進している。その流れの中で、有力OBの荒木雅博さん（48）が球団本部長補佐（編成）に就任した。将来的にフロントのトップに就任する可能性はもちろん、一軍の監督候補に浮上したとの見方もある。対抗馬が出てきた以上、もし日本がWBCで惨敗するようなら、井端監督の中日監督の線が消えても不思議ではないということです」

中日の監督になるためには、WBC連覇が条件になるとすれば、さらに大きなプレッシャーがかかることになる。