これで安泰というわけではない。

今週末は暑いタイで森山友貴プロとアジアンツアー最終予選を戦います

渋野日向子（27）は米ツアー参戦4年目の今年、ポイントランキング（PR）104位でシード落ち。来季の出場優先順位をカテゴリー16から15へ上げるため最終予選会を受け、西村優菜（25）とともにボーダーライン上の24位で通過した。

優先順位は1つ上がったものの、シーズン中に順位を入れ替えるリシャッフル（年2回）の対象になっている。5月に行なわれる1回目のリシャッフルでPR80位以内に入れば、カテゴリーは15から8へジャンプアップするが、81位以下なら出場できる試合は減ってしまう。

渋野は来季、自身の開幕戦からポイントを意識しながらのプレーを強いられるわけだが、実はこの4年間、リシャッフルの本当の重圧を経験したことがない。

米ツアー1年目の2022年は、ポイントの高い4月のメジャー・シェブロン選手権の4位で荒稼ぎし、次戦のロッテ選手権2位で早々と来季のシード権を手にした。

シード選手として迎えた23年は、PR83位でシード落ち。24年は第1回リシャッフルまでの9試合で6度の予選落ちで80位以内に入れなかったが、当時は準シード選手である程度の試合には出られる立場だった。しかも、直後の全米女子オープン2位。シード権まで「当確」させて関係者を驚かせた。

しかし、今年は23試合で予選落ち13回。PR104位で再びシード権を手放し、81位〜100位までの準シードも逃した。

ツアー関係者が言う。

「西村は参戦1年目だった23年、崖っぷちから2回のリシャッフルを突破。最終戦にも出場し、PR48位でシード権を取った。あの粘りは大したものです。その西村がリシャッフル前は『毎試合、そのことばかり考えてプレーしていた』と語り、心身の疲労はかなりのものだった。その西村と渋野が来季、リシャッフルの壁を越えなければならない。今年の渋野はスイングが固まらず、予選落ちが気になって思い切ったプレーができず、強気のパットも影を潜めた。来季は追い込まれた状態でリシャッフルを迎えたくないでしょうが、春先に多くのポイントを稼ぐのは厳しいのではないか」

渋野の来季初戦は、開幕第4戦のブルーベイ選手権（3月5日〜8日・中国）が濃厚。いきなり優勝争いを演じてファンを沸かし、ポイントを大量ゲットしたいところだ。