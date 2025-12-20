DVÈï³²¿Æ»Ò¤Ë¼Ò²ñÊô»ÅÃÄÂÎ¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥Â£Äè¡ÚÆÁÅç¡Û
DV¡¢¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Æ»Ò¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È20Æü¡¢ÆÁÅç»ÔÆâ¤Ç¸©Æâ¤Î¼Ò²ñÊô»ÅÃÄÂÎ¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤âÃ£¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÊô»ÅÃÄÂÎ¡ÖÆÁÅç¥¥ï¥Ë¥¹¥¯¥é¥Ö¡×¤ÏËèÇ¯DV¡¢¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÎÈï³²¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤ò´óÂ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¸©Æâ¤Î3¤Ä¤ÎÈï³²¼Ô»Ù±çÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ160È¢¤Î¥íー¥ë¥±ー¥¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥±ー¥¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿£Ä£ÖÈï³²¼Ô»Ù±çÃÄÂÎ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆ£ºê´²»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥±ー¥¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤ÃæÇÛ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÁÅç¥¥ï¥Ë¥¹¥¯¥é¥Ö¾®Ìî¸ùÀ²¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®¤µ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤È²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Ç°ìÈÕ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£