『夜桜さんちの大作戦』第2期のPV解禁！来年4月放送 道端草助役は石川界人
テレビアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期が、2026年4月よりMBS・TBSの“日5枠”で放送されることが決定した。あわせてティザーPVが公開され、道端草助役は石川界人が担当する。
【動画】新キャラ登場！公開された『夜桜さんちの大作戦』第2期PV
公開されたPVでは、ヒロイン・夜桜六美の元気な掛け声で幕を開け、銀級スパイ試験、新キャラクターの登場など、物語はさらに加速し、新たな展開への期待が高まる映像になっている。また、主人公・朝野太陽のクラスメイトで、影が超薄い自称負け組スパイの道端草助も登場している。
同作は、家族を事故で亡くし心を閉ざすようになった高校生・朝野太陽が、歴史あるスパイ一家・夜桜家で波乱の日常を送る、愛と笑いのスパイ家族コメディー。原作漫画が2019年8月より週刊少年ジャンプにて連載がスタートし、約5年半の連載を経て2025年1月に最終回を迎えた。コミックスは累計360万部を突破しており、テレビアニメ第1期が2024年4月〜10月にかけて放送された。
■石川界人コメント
この度、道端草助役を演じることになりました石川界人です。草助は演じていてとても楽しく、物語をしっちゃかめっちゃかにする愉快なキャラクターだと思います。スパイとしては…いや、人としても…なかなかに本能に忠実な草助ですが、楽しんでいただけると幸いです。夜桜家とはまた違ったスパイを皆様にお届けできたらと思います。
