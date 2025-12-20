¥¬¥½¥ê¥óÂå¡¢·îÊ¿¶Ñ8684±ß¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡©¡¡ÀáÌó½Ñ1°Ì¤Ï¡Ö°Â¤¤¥¹¥¿¥ó¥ÉÍøÍÑ¡×
¥¬¥½¥ê¥óÂå¤äÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Ý»ýÈñ¤¬¤«¤«¤ë¥¯¥ë¥Þ¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀáÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¥¢¥¯¥µÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸© ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¸©Ì±ÀÄ´ºº2025¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤ÎÀáÌóÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢²óÅú¼Ô¤Î44.9%¤¬¡Ö°Â¤¤¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥«¡¼¤ò»ý¤Á¡¢·î¤Ë1²ó°Ê¾å±¿Å¾¤¹¤ë20ºÐ¤«¤é69ºÐ¤ÎÃË½÷4700¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ï·î8684±ß
1¥«·î¤Î¥¬¥½¥ê¥óÂå¡ÊEV¤Î¾ì¹ç¤Ï½¼ÅÅÎÁ¶â¡Ë¤Ï¡¢Á´²óÅú¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï8684±ß¡£¡Ö10000±ß¤«¤é15000±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬23.6%¡¢¡Ö5000±ß¤«¤é6000±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬15.5%¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤¬13400±ß¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢Â³¤¤¤Æ¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬11016±ß¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬10769±ß¡¢¥»¥À¥ó¤¬10461±ß¤Ç¤·¤¿¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤¬11208±ß¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç´ä¼ê¸©10404±ß¡¢»³·Á¸©10065±ß¡¢ÅìµþÅÔ10004±ß¡¢¼¯»ùÅç¸©9825±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¤°ÕÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÇ¯´Ö55187±ß¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É¹â³Û¤Ë
Ç¯´Ö¤ÎÇ¤°ÕÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÊ¿¶Ñ55187±ß¡£¡Ö50000±ß¤«¤é60000±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬17.0%¡¢¡Ö30000±ß¤«¤é40000±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬16.1%¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¤°ÕÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤ÉÊÝ¸±ÎÁ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢20Âå¤ÏÊ¿¶Ñ63347±ß¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Î»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤µ¤òÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥À¥ó¤Î62855±ß¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢SUV¡¦¥¯¥í¥«¥ó62272±ß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó58043±ß¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤¬66164±ß¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¯»ùÅç¸©¤¬63930±ß¡¢ÅìµþÅÔ¤¬63789±ß¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ë¤ª¤±¤ëÀáÌóÊýË¡¡¢¡Ö°Â¤¤¥¹¥¿¥ó¥ÉÍøÍÑ¡×¤¬ºÇÂ¿
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¡¼¥é¥¤¥ÕÀáÌó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö°Â¤¤¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¡Ê44.9%¡Ë¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤Ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡ÊµÞ²ÃÂ®¡¦µÞ¸ºÂ®¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¡Ë¡×¤¬33.5%¡¢¡Ö¸½¶â°ì³ç¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¡×¤¬32.1%¡¢¡Ö²ñ°÷³ä°ú¡¦¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆµëÌý¤¹¤ë¡×¤¬30.1%¡¢¡ÖÀö¼Ö¤Ï¼«Âð¤Ç¤¹¤ë¡×¤¬24.1%¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È·¿¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¡×¤Ï13.9%¤È¡¢7¿Í¤Ë1¿Í¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ë¤ß¤ëÀáÌó¼ÂÁ©Î¨¤Î°ã¤¤
¾å°Ì3¤Ä¤ÎÀáÌóÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Î¼ÂÁ©Î¨¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö°Â¤¤¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·³ã¸©¤È²Æì¸©¤¬¤È¤â¤Ë56.0%¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊ¬¸©¤¬55.0%¤Ç3°Ì¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¹¥¿¥ó¥É´Ö¤Î¶¥Áè¾õ¶·¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡ÊµÞ²ÃÂ®¡¦µÞ¸ºÂ®¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÈÆàÎÉ¸©¤¬¤È¤â¤Ë43.0%¤Ç1°Ì¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÈµþÅÔÉÜ¤¬¤È¤â¤Ë42.0%¤Ç3°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸½¶â°ì³ç¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤¬44.0%¤Ç1°Ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤¬42.0%¤Ç2°Ì¡¢ÆàÎÉ¸©¤¬41.0%¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¥¢¥¯¥µÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò