¥²¥¤¤À¤È¸À¤¤½Ð¤»¤º¡¢Ãæ1¤Ç¼ò¤ËÆ¨¤²¥¢¥ë¥³ー¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ò¤¤³¤â¤êÃËÀ¡Ö¶ì¤·¤ó¤À¼«Ê¬¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤¿½Ð²ñ¤¤¡Ú2025 ¥ë¥Ý¡¦¤Ò¤¤³¤â¤ê¤«¤é¤ÎÃ¦½Ðµ»ö 5°Ì¡Û
2025Ç¯ÅÙ¡Ê1·î～12·î¡Ë¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¥ë¥Ý¡¦¤Ò¤¤³¤â¤ê¤«¤é¤ÎÃ¦½Ðµ»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Âè5°Ì¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈëÌ©¤òÊú¤¨Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿45ºÐ¤Î¤Ò¤¤³¤â¤êÃËÀ¤¬¼Ò²ñÉüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÉ¤Ã¤¿µ»ö¤À¤Ã¤¿¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î12Æü¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Ò¤¤³¤â¤êÃËÀ¤¬¡¢¤¤¤ÞÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«½õ¥°¥ëー¥×¤Î³èÆ°¤Îºý»Ò
Ãæ³Ø1Ç¯¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿40ÂåÃËÀ¡£¼«Ê¬¤Ï¥²¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡ÈÈëÌ©¡É¤òÊú¤¨¤Æ¶ì¤·¤ß¡¢10Âå¸åÈ¾¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¤Ò¤¤³¤â¤ê¡¢µ²±¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Û¤É¼ò¤ò°û¤ó¤À¡£20ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤Ç»à¤Î¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Í¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤âÂ³¤«¤ºÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î°Ç¤òÀö¤¤¤¶¤é¤¤ÏÃ¤»¤ëÃç´Ö¤òÆÀ¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤Þ¤Ç¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
»´¤á¤Ê²áµî¤òÏÃ¤·¤¿¤é°Â¿´´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿
¿¹Ìî¿®ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê45¡á²¾Ì¾¡Ë¤¬22ºÐ¤Î¤È¤¡¢¼ç¼£°å¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏAA¡Ê¥¢¥ë¥³¥Ûー¥ê¥¯¥¹¡¦¥¢¥Î¥Ë¥Þ¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥³ー¥ë°ÍÂ¸¾É¤«¤é¤Î²óÉü¤òÌÜ»Ø¤¹¼«½õ¥°¥ëー¥×¤À¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¿ÀÉã¤¬¹¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸À¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡¢Ê¹¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡Ö12¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦²óÉü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ë¥°¥ëー¥×¤¬¤¢¤ë¡£
¼«Âð¶á¤¯¤Î²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÃæ¹âÇ¯¤Î¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç½é¤á¤Ïµï¿´ÃÏ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¹ー¥Ä¤òÃå¤Æ¥Ô¥·¥Ã¤È¤·¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ¤¬¡ÖÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤ËÆþÂà±¡¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤ÏÊ¸»úÄÌ¤êÍç¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÉÂµ¤¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»´¤á¤À¤Ã¤¿²áµî¤ä¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤¹¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤âÏÃ¤·¤¿¤é³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤ª¤Ü¤í¤²¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
2¡¢3²óÌÜ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤ÈÇ¯³æ¹¥¤Î¶á¤¤¼ã¼Ô¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿¹Ìî¤µ¤ó¤Ï¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¿¥¤¥×¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¡¢Èà¤¬ÏÃ¤·¤¿²áµî¤¬¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÃËÀ¤ÏÊì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¡£10Âå¤Ç¼ò¤ò°û¤ß»Ï¤á¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¹Ìî¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤À¡£ÃËÀ¤Ï°û¤ß²ñ¤Î¸å¡¢¤Ê¤¼¤«¿ì¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÁ÷ÅÅÀþ¤ËÅÐ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅÀþ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç´Ý¾Æ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍî²¼¡£
¤Ò¤É¤¤²Ð½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¿ÆÂ²¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÁÔÀä¤ÊÂÎ¸³¤À¤±¤É¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¶¦´¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏ¯¡¹¤ÈÏÃ¤»¤ëÈà¤Ï¤¹¤´¤¤¡£Èà¤È¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢Í§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼«Ê¬¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡ØÃæ1¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê°Â¿´´¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢AA¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¼«Ê¬¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¥²¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Â¾¤Î¥°¥ëー¥×¤Î¥Á¥é¥·¤¬¤¤¤í¤¤¤íÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î1Ëç¤ò¥µ¥Ã¤È¼è¤Ã¤Æ¥«¥Ð¥ó¤Ë±£¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖLGBTÆÃÊÌ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢AA¤Ç²ñ¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥¨ー¥Ã¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤â¤¦¡¢Àö¤¤¤¶¤é¤¤ÏÃ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢AA¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥°¥ëー¥×¤Ç¤â¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬10Âå¤Î¤³¤í¡¢¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¶ì¤·¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÀ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡¢ÀäÂÐ¤Ë¿Í¤Ë¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢±£¤·»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òµ¶¤é¤º¤ËÏÃ¤»¤ëÃç´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤«¤é¤âÈ´¤±½Ð¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò»ý¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
µ¤»ý¤Á¤Ï³ÊÃÊ¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Î¼Ò²ñ¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¡£
AA¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ¼ò¤ò°û¤à²ó¿ô¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼ò¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤ÈÂÐ¿Í¶²ÉÝ¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢2¡¢3¤«·î¤ÏÅÅ¼Ö¤Ë¤â¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤È¤Ä¤¹ç¤¦¤Î¤¬¿É¤¯¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤âÂ³¤«¤Ê¤¤¡£¿Æ¤Î±ç½õ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸³è¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤É¤¦¤Ë¤«¼ò¤ò¤ä¤á¤Æ1Ç¯¤¬·Ð²á¡£AA¤ÎÃç´Ö¤Ë¥Ðー¥¹¥Çー¤È¤¤¤¦¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¿¹Ìî¤µ¤ó¤ÏºÆ¤Ó°û¼ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉã¿Æ¤Ï¤ª¼ò¤ò¤¹¤´¤¯°û¤à¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼Â²È¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤ª¼ò¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Í¹ÊØ¶É¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤é¡¢¼÷»Ê²°¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÅò°û¤ß¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¤ªÃã¤«ÇòÅò¤À¤È»×¤Ã¤Æ°û¤ó¤À¤éÉã¿Æ¤Î¾ÆÃñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎµëÎÁ¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤Ã¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¤ÈÆñ´Ø»î¸³¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡Ä¡Ä
AA¤ÎÃç´Ö¤Ë¡Ö¼Â²È¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï´í¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¡£Æ¯¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ç¼£°å¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õµë¡£À¸³è¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤ÈÎø¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤È¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î½Ð²ñ¤¤·Ï¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢2Ç¯¤°¤é¤¤¤Ä¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤ä¤µ¤·¤¯¤Æµ¡Å¾¤¬Íø¤¤¤Æ¡¢»ä¤È¤ÏµÕ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤ËÄ¾ÀÜ²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤óÈà¤¬´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â½¢¿¦¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¶È³¦»æ¤Îµá¿Í¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤ÈºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯»Å»ö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤ÏÌëÃÙ¤¤¡£AA¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¡¢2¤«·î¤Ç¼¿¦¤·¤¿¡£Èà¤È¤â²ñ¤¦»þ´Ö¤¬¸º¤ê¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë――¡£
¸«¤«¤Í¤¿Éã¿Æ¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£Â¬ÎÌ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉã¿Æ¤Ï¼«Ê¬¤Ç»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï¤«¤Ê¤êÃÙ¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÆñ´Ø»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³¡¢¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¸å¤«¤é»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Äï¤ÎÊý¤¬»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤·¡¢»ñ³Ê¤âÁ´Éô¼è¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡£¤Ç¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤óÄ«µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÉÔÅÐ¹»¤Î¤È¤¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¡×
¤½¤Î¸å¡¢½¢¿¦¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹Â³¤¤»¤ºÅ¾¿¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤«¡¢¼þ¤ê¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¶ì¤·¤ß¤ÎÂÎ¸³¤ò·Ã¤ß¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿
¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î¿À³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï33ºÐ¤Î¤È¤¤À¡£¤â¤È¤â¤ÈAA¤ò¹¤á¤¿¤Î¤¬¿ÀÉã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶µ²ñ¤Ë¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¤¤Ê¶µ²ñ¤Î¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤êÎéÇÒ¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡Ö¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¡×¤¬¤·¤ÆÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤»Ò¤¬¶µ²ñ¤ËÂ©È´¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤âÌòÎ©¤Æ¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤À¤¬¡¢ÎéÇÒ¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤ò¡Ö1¸ý¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤È°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢9Ç¯´Ö¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥³ー¥ë°ÍÂ¸¾É¤¬ºÆÇ³¡£µ²±¤ò¼º¤¦¤Þ¤Ç°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÃÀÞ¤·¤«¤±¤¿¿¹Ìî¤µ¤ó¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âAA¤À¤Ã¤¿¡£ºÆ¤Ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤ÆÃÇ¼ò¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢6Ç¯´Ö¡¢¼ò¤Ï°ìÅ©¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£Â´¶È¸å¤Ï¶µ²ñ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
º£¤Ï»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢HA¡Ê¤Ò¤¤³¤â¤ê¥¢¥Î¥Ë¥Þ¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦¼«½õ¥°¥ëー¥×¤Î³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£AA¤Ç²óÉü¤·¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤¿¤¤¤È2010Ç¯¤ËÃç´Ö¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤À¡£Ëè½µ¡¢¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä°ÍÂ¸¾É²óÉü¥×¥í¥°¥é¥à¤Î12¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤ä¶ì¤·¤ß¤Î·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç»×¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯³Ø¹»¤ËÌá¤ì¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀÄ½Õ¤òÌ£¤ï¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤â¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÆ±»Î¤ÎÊý¤¬¤è¤ê¿¼¤¯¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¤·¡¢¶¦´¶¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£
º£¤Þ¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤¿¤É¤ì¤Ê¤¤Æ»¤òÊâ¤ó¤À¤ª¤«¤²¤Ç¡¢½ä¤ê½ä¤Ã¤ÆHA¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢²¿¤Ç¤âÏÃ¤»¤ëÃç´Ö¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¶ì¤·¤ß¤ÎÂÎ¸³¤ò·Ã¤ß¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
½¼¼Â¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤Þ¤À¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤â¤é¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤Þ¤ÇÇº¤à¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¸å¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢µÞ¤®Â¤Çµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÒÁ°ÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ø¡ÖµñÈÝ»ù¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿45ºÐ¤Ò¤¤³¤â¤êÃËÀ¤ÎÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈëÌ©¡Ù¡Ó
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Çë¸¶¸¨Âå