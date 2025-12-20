¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×ÉÍ¾¾»Ô¡¦·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´ ÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá ¸æÅÂ¾ì»Ô¤Ç¤Ï»ö¸Î¸å¤ËÃËÀ»àË´¤â»ýÉÂ¤Î°²½¤Î²ÄÇ½À
12·î19Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê41¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï12·î19Æü¸á¸å5»þ50Ê¬º¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÇò±©Ä®¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤Î¿È¸µ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤â¤Ë¡¢ÃË¤ÎÍÆµ¿¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÁÜºº¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î19Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢¸æÅÂ¾ì»Ôè¥èÐÂô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç½÷À¡Ê51¡Ë¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬±¦ÀÞ¤·¤¿ºÝ¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶á½ê¤Ë½»¤àÃËÀ¡Ê93¡Ë¤ò¤Ï¤Í¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃËÀ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¸Î¤Î¸å¡¢»ýÉÂ¤Î°²½¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£