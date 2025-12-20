ブレード型パターを長く使っていた手嶋多一が、マレット型に替えたのはなぜ？
国内シニアツアー「いわさき白露シニアゴルフトーナメント」でシニア通算3勝目を挙げた手嶋多一。かつてはブレード型パターを使用していたが、現在はマレット型を愛用している。その理由とは何なのか。
【写真】手嶋のパターはやや小ぶりなマレット！シャフトはKBS製
手嶋が使用しているパターは、テーラーメイドの『スパイダー ツアーX』。マキロイなど海外トッププロも使用するマレット型モデルだ。以前はブレード型を使っていたものの、最近はマレット型しか使わなくなったという。「シニアになってから、ブレード型のヘッドの薄い感じだと、テークバックを真っすぐ引けなくなったんです。マレットの方がショットと同じで、右に押して打ち出せる。僕はブレード型だと打てないんですよ。利き目の関係なのかもしれません。ゴミ箱にゴミを投げるときも、真っすぐ構えるのではなく、少し体を開いて投げたい。体を開いて構えた方が距離感もタッチも出るんです」ドローヒッターである手嶋は、朝のパット練習でもフックラインしか打たない。自分の体のラインより左に打ち出される球は、ショットでもパットでも絶対に嫌だと語る。「自分から左に逃げていく球（スライスのような球）が嫌なんです。パターもドローで帰ってくるイメージで打ちたい。特にスタート前のパター練習は、ショットのイメージをしながらフック回転のボールを打つんです」普段はホテルに6番アイアンとパターを持ち帰り、アドレスの確認だけを行っているという。「肩の向きと目線を確認します。肩のラインが開くと目線は閉じるし、体はバランスを取ろうとする。逆に肩のラインが閉じると目線が開く。そのバランスを常にチェックしておかないといけません」独特のストローク理論とクラブ観を持つ手嶋。アドレスの違和感を基準にモデルを選んでいる点が、非常に印象的だった。◇ ◇ ◇手嶋のギアを調査。関連記事【ウソだろ!? 手嶋多一の“面白過ぎる”14本! ショップ限定の軟鉄アイアン、ミズノ製のツアー系ボール】を読めば、その秘密がわかる。
【写真】手嶋のパターはやや小ぶりなマレット！シャフトはKBS製
