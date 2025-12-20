Èø¾å±¦¶á¡¡²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Þ¤µ¤«¤ÎµëÎÁÂÎ·Ï¤Ë¾×·â¡Ö¡ÈµëÎÁÅ¥ËÀ¤À¤Í¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾å±¦¶á¡Ê33¡Ë¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×¡ÊÅÚÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎµëÎÁ»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê²ÎÉñ´ìºÂ¤Ï¡Ë11»þ³«±é¤Ç¡¢½ª±é¤¬21»þÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë½Ð¤ë¤«¤ÏËè·î°ã¤¦¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡Ö¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ä«°ì¤Î11»þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ12»þ¤Ë»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢1Ìò¤·¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢·Î¸Å¤ä´Ñ·à¡¢ÊÌ¤Î»Å»ö¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡4Ìò¡¢5Ìò¤È¤â¤é¤¦»þ¤Ï¡Ö´Ý1Æü³Ú²°¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡×À¸³è¤Ë¡£¤³¤³¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡×»³ºê¹°Ìé¤«¤é¡ÖÌò¿ô¤Ç¥®¥ã¥é¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤Ò¤È·î¤¤¤¯¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÄê³Û¤Ç¡£²¿Ìò¤ä¤í¤¦¤¬°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯ÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÌò¤·¤«¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿»þ¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤¢¤ëÀèÇÚ¤«¤é¤·¤¿¤é¡È°ìÌò¤À¤±¤ÇÆ±¤¸ÃÍÃÊ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¡¢µëÎÁÅ¥ËÀ¤À¤Í¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£