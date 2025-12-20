「家族を罪に問う」父から性被害、本人が実名・顔出し告発 想像を超える苦難の連続、ドキュメンタリー番組化
MBSテレビは、あす21日に映像'25『家族を罪に問う〜家庭内性被害の告白〜』（前5：00〜6：00 ※関西ローカル）を放送する。
【動画】父親の罪証明するために証言台へ 父親は無罪主張
2025年10月、当時高校生の実の娘に性的暴行を加えたとして、富山県の元会社役員の父親・大門広治被告に懲役8年の判決が言い渡された。きっかけは被害者本人の福山里帆さんの実名・顔出しでの告白だった。
母親が不在の自宅で、中学2年の時に始まった被害。誰にも言えず、1人抱え続けてきた里帆さんは今もPTSDなどに苦しみ続けている。
おととし、現在の夫・佳樹さんと共に、過去を断ち切るため「父を罪に問う」と決めた。
しかし、刑事告訴から判決に至るまでの道のりは、想像を超える苦難の連続だった。加害者である父親との面会、親族からの反発、捜査機関の取り調べによる追体験…。それでも里帆さんは「同じような被害に遭った人たちの“道しるべ”になりたい」と、裁判にも出廷。卑劣な家庭内性虐待の実態を証言した。
里帆さんの想いは全国に波及し、里帆さんのSNS宛にカミングアウトする声が相次いでいる。
このうち大阪府に住む20代のかおり（仮名）さんは、中学時代に実の叔父に性的虐待を受けたという。後遺症に苦しみ、生活も立ち行かない状況だが「自分も変わりたい」と刑事告訴に踏み切った。
「家族を訴える」とはどういうことなのか。裁判で実の父を問う里帆さんの3年、そして訴えに至ったかおりさんの姿から、「家庭内での性的虐待」の理不尽さを考える。
