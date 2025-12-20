女子サッカー「RB大宮アルディージャWOMEN」に所属するMF仲田歩夢（なかだ・あゆ）選手（32）が2025年12月10日、自身のインスタグラムを更新。マフラーを巻いた冬コーデを披露した。

「大人になってから冬がすきになりました」」

仲田さんは、「大人になってから冬がすきになりました」と明かし、クリスマスマーケットに訪れたオフショットを投稿。「皆さんも心温まるステキな冬を過ごしてね」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、首に大きめのマフラーを巻き、黒いアウターを着用。クリスマスのイルミネーションで彩られた街並みをバックに、巻き髪のロングヘアで笑顔をみせている。3枚目の写真では、クリスマスマーケットのイルミネーションをバックに、全身ショットを披露した。

この投稿には、「衝撃の可愛さ」「顔小さい」「可愛いすぎだって」「モデルさんみたい」「わあ〜美しい」といったコメントが寄せられていた。

