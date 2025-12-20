¡ÖÅ¥ËÀ¤À¡ª¡×²¼¤í¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸½¶âÃ¥¤ï¤ì¤¿½÷À¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤òÄÉÀ×¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤ÎÃË¤ò¶¯ÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡°¦ÃÎ
19ÆüÌë¡¢°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç½÷À¤¬¿ÏÊª¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤«¤Ð¤ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤Î¥¥è¥Î¡¦¥æ¥¡¦¥À¥ó¥ÆÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥¥è¥ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï19Æü¸á¸å6»þ50Ê¬¤´¤í¡¢´¢Ã«»Ô²¸ÅÄÄ®¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç²ñ¼ÒÌò°÷¤Î½÷À¡Ê44¡Ë¤ËÊñÃú¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¡¢¤ª¤è¤½10Ëü±ß¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¤«¤Ð¤ó¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤ÏATM¤Ç¸½¶â¤ò²¼¤í¤·¼Ö¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤¬¡ÖÅ¥ËÀ¤À¡×¤È¶«¤Ó¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤È¥¥è¥ÎÍÆµ¿¼Ô¤òÄÉÀ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¥è¥ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
