£Î£È£Ë¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡¢¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¼ã±üÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²æ¤¬²È¤Î¿©Âî¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡¡¸µ£Î£È£Ë¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥¨¥×¥í¥ó¤Ä¤±¤Æ...¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥ÈÊ£¿ôËç¤ò¸ø³«¤·¤¿ÃæÀî¥¢¥Ê¡£
¡¡¼«¿È¤Î½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÃÎ¤·¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ë¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ªÎÁÍý¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¶ÛÄ¥¤·¤¿¡Á¤Ã¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤¤ÉÊ¡¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö·ª¸¶¿´Ê¿¤µ¤ó¤Î¤ªÎÁÍý¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢µÙ·ÆÃæ¤ËËËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë·ã¼Ì¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡¡¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¡¤â¤Á¤í¤ó´°¿©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤ÏÆÃ¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ªÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¼êÎÁÍý¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¼ã±üÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê±ü¤µ¤ó¤¤¤¿¤é¤Ê¡×¡Ö²æ¤¬²È¤Î¿©Âî¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£