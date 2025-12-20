ÄÔ´õÈþ¡Ö²æ¤¬²È¤¬¥³¥í¤Á¤ã¤ª¤Ë¤Æ¡ÄÌ¡²è²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¡¡Á¤Ã¡×
¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤ÈÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤Î¡È¿ù±º²È¡É¤¬Ì¡²è²½¤µ¤ì¤¿¡£ÄÔ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤Ï£±£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²æ¤¬²È¤¬¥³¥í¤Á¤ã¤ª¤Ë¤Æ¡ÄÌ¡²è²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¡¡Á¤Ã¡×¤Èµ¤·¡¢£¸·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Âè£µ»Ò¤Î¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Î²£¤Ë¡¢Ì¡²è»ï¤òÃÖ¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¤Î¤¢¥ó¤Á¤Î¥¬¥Á²ÈÂ²²ñµÄ¡Ù¡¡º£ÆüÈ¯Çä¤Ê¤Î¤ÇÀ§Èó¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡ÄÔ¤Ï¿ù±º¤È£²£°£°£·Ç¯¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯£±£±·î¤Ë¡¢¸½ºß¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¢£±£°Ç¯£±£²·î¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢£±£³Ç¯£³·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢£±£¸Ç¯£±£²·î¤Ë»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢º£Ç¯£¸·î¤Ë¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£