¥ï¥Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤« ÃËÀ»àË´
¡¡¤±¤µ¡¢µÜ¾ë¸©ÂçÏÂÄ®Æâ¤Î»³ÎÓ¤Ç¡¢80Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬¥¤¥Î¥·¥·ÍÑ¤Î¥ï¥Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì»àË´¤·¤¿µÜ¾ë¡¦ÂçÏÂÄ®
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°8»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÂçÏÂÄ®¤Î»³ÎÓ¤Ç¡ÖÎÄÍ§²ñ¤Î¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¥¤¥Î¥·¥·ÍÑ¤Î¥ï¥Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ç80Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬Æ¬¤Ê¤É¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¾ÃËÉ¤¬»àË´¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤«¤é¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬ÎÄÍ§²ñ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÊÌ¤ÎÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¤¥Î¥·¥·¤Î¤ï¤Ê¤ò³ÎÇ§¤Ë¹Ô¤¡¢ÃËÀ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ÎÄÍ§²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä·Ù»¡´±¡¢Ä®Ìò¾ì¿¦°÷¤é¤¬¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë