Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í10ÆüÍ¾¤ê¤Ç¤¹¡£µþÅÔ¤ÎÅìËÜ´ê»û¤Ç¤Ï¡¢»ÕÁö¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¤¹¤¹Ê§¤¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

20ÆüÄ«¡¢ÅìËÜ´ê»û¤Î¸æ±ÆÆ²¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ã¤Ý¤¦¤®»Ñ¤ÎÌçÅÌ¤é¤¬°ìÀÆ¤Ë¾ö¤òÃ¡¤­»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£

1Ç¯¤Î¤Û¤³¤ê¤òÊ§¤¦ÅìËÜ´ê»û¤Î¡Ö¤¹¤¹Ê§¤¤¡×¤Ï¡¢¼¼Ä®»þÂå¤«¤éÂ³¤¯ÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¡¢1Ç¯¤òÌµ»ö¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤òÉ½¤¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

20Æü¤Î¡Ö¤¹¤¹Ê§¤¤¡×¤Ë¤Ï°ìÈÌ¤Î»²²Ã¼Ô¤ò´Þ¤á¤ª¤è¤½200¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¤Û¤³¤ê¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

»²²Ã¼Ô
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¤Û¤³¤ê¤â¤¿¤¿¤­½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö2025Ç¯¤Î¤±¤¬¤ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç2026Ç¯¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×

¤ªÆ²¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤³¤ê¤¬¡¢µðÂç¤Ê¤¦¤Á¤ï¤Ç³°¤Ë¤¢¤ª¤®½Ð¤µ¤ì¡¢¾ö¤¬Ëá¤­¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£