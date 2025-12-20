³À²ÖÀµ¡ÖËÍ¤Ë¤À¤±¡Ø¥Ð¥«¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×Ãø½ñ½ÐÈÇ¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ë¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥ó¤ò²ó¸Ü
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼³À²ÖÀµ¤¬20Æü¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤ÎÃøºî¤Ë´Ø¤¹¤ë»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤¬²áµî¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿Ãø½ñ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£³À²Ö¤Ï1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿ÏÂÅÄ¤ÎÃøºî¡ÖÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤À¡ªÊ¸¶ç¤¢¤Ã¤«¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡£¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÆâÍÆ¤ÏÏÂÅÄ¤Î·ÝÇ½³¦¸òÍ·Ï¿¤À¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£½ñÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¡ØÊ¸¶ç¤¢¤Ã¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÇã¤¦Êý¤âÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
³À²Ö¤Ï¡¢00Ç¯½ÐÈÇ¤Î¡Ö·¼¼¨¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²óÁÛ¡£¡Ö¡Ø·¼¼¨¡Ù¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤ÇÂ¨ÀÊ¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢1¿Í1¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤¬¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤Ë¤À¤±Âç¤¤¯¡Ø¥Ð¥«¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤É¤¦¤¤¤¦·¼¼¨¤Ê¤ó¤À¤½¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤¬¡Ö¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤«¤é¡¢»äÌµ¸ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤È¤¤¤¦¼ºÎé¤Ê¡×¤È¼«¿È¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤ï¤Ó¤ë¤È¡¢³À²Ö¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡£ÂçÀÚ¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£