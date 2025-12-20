ゆずこしょう香る れんこんチーズはさみ揚げ


【おもてなしレシピ】ほったらかしで作る、「豚肩ロースとりんごの白ワイン蒸し」

年末年始の楽しみといえば、おいしい料理。せっかくなら華やかで、お店のような一皿を楽しみたい！という方のために、意外に簡単につくれるビストロレシピをご紹介します。下ごしらえをしたら、後は鍋やオーブンにおまかせ！ほったらかすだけで、特別な料理のできあがりです。

おもてなしにもぴったりの、SNSで人気の料理研究家Makoさんのレシピを紹介します。

※本記事はMako著の書籍『オーブン＆鍋でほったらかし！ くいしんぼうの幸せレシピ』から一部抜粋・編集しました。

ゆずこしょうのさわやかな辛みが、あと口を引き締めます


■カラッと揚げ物『ゆずこしょう香る れんこんチーズはさみ揚げ』

◆材料（2人分・6個分）

れんこん……1 節（約4mm 幅に切って計12 枚作る）

片栗粉……適量

A クリームチーズ……70 〜 80g

　（あれば）白みそ……小さじ1

　ゆずこしょう……小さじ1 弱

青じそ ……適量

（好みで）ポン酢しょうゆ、はちみつ……各適量

※1歳未満の乳児にはちみつを与えないようにしてください

◆作り方

1. れんこんは水にさらし、水気を拭く。両面に片栗粉を薄くまぶす。

2. ボウルにAを入れて混ぜ合わせる。

3. れんこんを2枚1 組にして2 を均等にはさみ、軽く押さえてなじませる。

4. サラダ油適量を170℃に熱し、3 を入れて両面がきつね色になるまで揚げ、取り出して油をきる。

5. 器に青じそを敷いて4 を盛り、塩少々を軽くふる。好みでポン酢しょうゆ、はちみつを混ぜ合わせて添える。

POINT

たっぷりはさむのがポイント


みそチーズクリームは厚さ8mmを目安にして、たっぷりはさむのがポイント。

著＝Mako／『オーブン＆鍋でほったらかし！ くいしんぼうの幸せレシピ』