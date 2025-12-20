【おもてなしレシピ】ピリっと辛い大人味「ゆずこしょう香る れんこんチーズはさみ揚げ」
年末年始の楽しみといえば、おいしい料理。せっかくなら華やかで、お店のような一皿を楽しみたい！という方のために、意外に簡単につくれるビストロレシピをご紹介します。下ごしらえをしたら、後は鍋やオーブンにおまかせ！ほったらかすだけで、特別な料理のできあがりです。
おもてなしにもぴったりの、SNSで人気の料理研究家Makoさんのレシピを紹介します。
■カラッと揚げ物『ゆずこしょう香る れんこんチーズはさみ揚げ』
◆材料（2人分・6個分）
れんこん……1 節（約4mm 幅に切って計12 枚作る）
片栗粉……適量
A クリームチーズ……70 〜 80g
（あれば）白みそ……小さじ1
ゆずこしょう……小さじ1 弱
青じそ ……適量
（好みで）ポン酢しょうゆ、はちみつ……各適量
※1歳未満の乳児にはちみつを与えないようにしてください
◆作り方
1. れんこんは水にさらし、水気を拭く。両面に片栗粉を薄くまぶす。
2. ボウルにAを入れて混ぜ合わせる。
3. れんこんを2枚1 組にして2 を均等にはさみ、軽く押さえてなじませる。
4. サラダ油適量を170℃に熱し、3 を入れて両面がきつね色になるまで揚げ、取り出して油をきる。
5. 器に青じそを敷いて4 を盛り、塩少々を軽くふる。好みでポン酢しょうゆ、はちみつを混ぜ合わせて添える。
POINT
みそチーズクリームは厚さ8mmを目安にして、たっぷりはさむのがポイント。
著＝Mako／『オーブン＆鍋でほったらかし！ くいしんぼうの幸せレシピ』