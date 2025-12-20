【白菜使い切り】ご飯にもあう！便利な作り置きおかず「白菜の甘酢漬け」
【白菜使い切り】白ご飯にもあう白菜レシピ「和風ビッグロール白菜」
旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。
ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！
※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました
■白菜の甘酢漬け
■ごま油がほんのり香ってご飯に合う
◆材料（2人分）
白菜 1/4株
塩 小さじ2
甘酢
・酢、砂糖 各大さじ4
・赤とうがらしの小口切り 1本分
ごま油 大さじ1/2〜1
◆作り方
1 白菜は縦3等分、横2cm幅に切ってボウルに入れ、塩をふって混ぜ、しんなりするまでおく。
2 別のボウルに甘酢の材料を入れて砂糖を溶かし混ぜ、1の水けを絞って加えてあえる。
3 フライパンにごま油を中火で熱し、2にかけて混ぜる。
［全量で294kcal 塩分全量で3.6g］
編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』