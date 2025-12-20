「白菜の甘酢漬け」


旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。

ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました

ごま油がほんのり香ってご飯に合う


■白菜の甘酢漬け

◆材料（2人分）

白菜　1/4株

塩　小さじ2

甘酢

・酢、砂糖　各大さじ4

・赤とうがらしの小口切り　1本分

ごま油　大さじ1/2〜1

◆作り方

1　白菜は縦3等分、横2cm幅に切ってボウルに入れ、塩をふって混ぜ、しんなりするまでおく。

2　別のボウルに甘酢の材料を入れて砂糖を溶かし混ぜ、1の水けを絞って加えてあえる。

3　フライパンにごま油を中火で熱し、2にかけて混ぜる。

［全量で294kcal　塩分全量で3.6g］

編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』