『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の主題歌が、SUPER BEAVERによる書き下ろし新曲「燦然」に決定
SUPER BEAVERの新曲「燦然」が、「銀魂20周年プロジェクト」の大トリとして発表された劇場長編アニメ『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の主題歌に決定したことが明らかになった。
■「燦然」は半端者たちの命の輝きを描き出す、新たな伝説のはじまりにふさわしい主題歌に
劇場長編アニメ『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』は、空知英秋原作の人気漫画『銀魂』の中でも最も熱く泣ける珠玉の物語と評されている“吉原炎上篇”を、完全新作画で描いたもの。原作者・空知英秋も“スーパーアドバイザーゴリラ”として参加し、TVアニメシリーズで放送された2009年から16年の時を経て、スケールアップを遂げた「新」劇場版として2026年2月13日から大迫力のワイドスクリーン【シネマスコープ】で映画化される。
そんな本作の主題歌に起用されたのが、SUPER BEAVERによる書き下ろし新曲「燦然」だ。SUPER BEAVERは魂を揺さぶる圧倒的なパフォーマンスと、泥臭くもまっすぐなメッセージが多くの共感を呼び、今の音楽シーンで唯一無二の存在として絶大な人気を誇るロックバンド。彼らが作り上げた「燦然」は、『銀魂』の「新」たな伝説のはじまりにふさわしい主題歌だ。飾らない「人間愛」と「生き様」を歌い上げてきたSUPER BEAVERが、半端者たちの命の輝きを描き出す。
■SUPER BEAVER コメント
人が人を想う気持ちや、意地を張りたいと思う理由。
例えば飄々とした銀さんのその心の奥底にあり続ける信念の背景。
表面を一見しただけでは解り得ない、ひとりひとりの心を、歌にできたらと思いました。
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』に携われて光栄です。
「燦然」という楽曲がこの映画を盛り上げる一端を担えたら幸いです。
■映画情報
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』
2026年2月13日（金）全国公開
【CAST】
坂田銀時：杉田智和
志村新八：阪口大助
神楽：釘宮理恵
月詠：甲斐田裕子
晴太：三瓶由布子
日輪：井上喜久子
鳳仙：銀河万丈
神威：日野 聡
阿伏兎：大塚芳忠
桂 小太郎：石田 彰
近藤 勲：千葉進歩
土方十四郎：中井和哉
沖田総悟：鈴村健一
山崎 退：太田哲治
【STAFF】
原作/スーパーアドバイザーゴリラ：空知英秋
監督：安藤尚也
監修：藤田陽一
脚本：岸本 卓
主題歌：SUPER BEAVER「燦然」（ソニー・ミュージックレーベルズ）
(C)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会
■関連リンク
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』映画公式サイト
http://shin-gintamamovie.jp
アニメ『銀魂』公式X
https://x.com/gintamamovie
SUPER BEAVER OFFICIAL SITE
http://super-beaver.com/
■【画像】『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』ポスタービジュアル 他
劇場版本ポスタービジュアル
ムビチケカード第二弾画像
映画ノベライズ特典画像