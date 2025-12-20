『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の主題歌が、SUPER BEAVERによる書き下ろし新曲「燦然」に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SUPER BEAVERの新曲「燦然」が、「銀魂20周年プロジェクト」の大トリとして発表された劇場長編アニメ『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の主題歌に決定したことが明らかになった。

■「燦然」は半端者たちの命の輝きを描き出す、新たな伝説のはじまりにふさわしい主題歌に

劇場長編アニメ『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』は、空知英秋原作の人気漫画『銀魂』の中でも最も熱く泣ける珠玉の物語と評されている“吉原炎上篇”を、完全新作画で描いたもの。原作者・空知英秋も“スーパーアドバイザーゴリラ”として参加し、TVアニメシリーズで放送された2009年から16年の時を経て、スケールアップを遂げた「新」劇場版として2026年2月13日から大迫力のワイドスクリーン【シネマスコープ】で映画化される。

そんな本作の主題歌に起用されたのが、SUPER BEAVERによる書き下ろし新曲「燦然」だ。SUPER BEAVERは魂を揺さぶる圧倒的なパフォーマンスと、泥臭くもまっすぐなメッセージが多くの共感を呼び、今の音楽シーンで唯一無二の存在として絶大な人気を誇るロックバンド。彼らが作り上げた「燦然」は、『銀魂』の「新」たな伝説のはじまりにふさわしい主題歌だ。飾らない「人間愛」と「生き様」を歌い上げてきたSUPER BEAVERが、半端者たちの命の輝きを描き出す。