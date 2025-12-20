女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が22日から第13週に入る。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を高石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。

第13週（12月22日〜12月26日）は「サンポ、シマショウカ。」。

夜な夜な怪談を語るトキ（郄石）とヘブン（トミー・バストウ）。そんな中、東京の銀二郎（寛一郎）が松江に来ると手紙が届く。一方、ヘブンにもイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から松江に行くと手紙が。互いになんとなく誰に会うのか言えない中、銀二郎とイライザが松江に到着。それぞれランデブーに出かけるがひょんなことから合流することに。そんな中、銀二郎はトキにやり直したいと告白する。