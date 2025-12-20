¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢¶¯¤¤·ëº§´êË¾¤â¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï¥¼¥í¡Ö¤À¤ì¤â»ä¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¸µSKE48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡Ê34¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ø¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÆó¤ÎÏÓ¤¢¤é¤ï¡Ä¡ªµ±¤¯¥É¥ì¥¹°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤
¡¡¶áº¢¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Î·ëº§´Ñ¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÜÅÄ¡£¡Ö»ä¤¬·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤¿È¯¸À¤ò¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¡È¤¤Ã¤È·ëº§¤¬¶á¤¤¤ó¤À¡É¡È¤¢¤«¤ê¤ó¤â¤Ä¤¤¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡É¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤â¡¢¡Öº£¤Ï·ëº§¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤À¤ì¤â»ä¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£½µ´©»ï»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¸Ä¤âÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤É¤³¤«²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´°Á´»£¤ê²¼¤í¤·¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢²Æ¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¥í¥±¤ò·è¹Ô¡£Èþ¤·¤¤³¤¤È¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡¦¥À¥Ê¥ó¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¸ÅÅÔ¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤¹´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¡¦¥Û¥¤¥¢¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¿åÃå»Ñ¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Éô²°Ãå»Ñ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê°áÁõ¤Ç¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¡£¿ÜÅÄ¤â°áÁõ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÜÅÄ¤Ï1991Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£2009Ç¯¤ËSKE48Âè3´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢16Ç¯¤ÎÁªÈ´ÁíÁªµó¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¡Ö¿À¥»¥Ö¥ó¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£°®¼ê²ñ¤Ç¤Î¿ÀÂÐ±þ¤Ö¤ê¤«¤é¡Ö°®¼ê²ñ¤Î½÷²¦¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿¡£ 22Ç¯½©¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥é¥¸¥ª¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌöÃæ¡£25Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÃË¿À¡Ù¤Ç¤ÏÃË¾¡¤ê¤Ê·úÀß²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹Îá¾î¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÇ®±é¤·¤¿¡£
