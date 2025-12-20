¡ÚÃæ»³5R¡¦¿·ÇÏÀï¡Û1ÈÖ¿Íµ¤¥×¥é¥¦¥Ç¥£¥Ã¥Ä¤¬²÷¾¡¡ª¡¡ÅÄÃæÇî»Õ¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹Ô¤±¤ë´ï¡×
¡¡Ãæ»³5R¡¦¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë1ÈÖ¿Íµ¤¥×¥é¥¦¥Ç¥£¥Ã¥Ä¡ÊÌÆ¡áÅÄÃæÇî¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤¬º¹¤·ÀÚ¤êV¡£¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¾å¤¬¤ê3F34ÉÃ7¤ÎËöµÓ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ä¾Àþ6ÈÖ¼ê¤«¤é¹ë²÷¤ËÆÍ¤È´¤±¤¿¡£
¡¡°È¾å¤Î¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ÏÂ¾¤ÎÇÏ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢3¡Á4¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ê±þ¤¨¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¯ÎÉ¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¯¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¾Î»¿¡£
¡¡ÅÄÃæÇî»Õ¤Ï¡Öµ¤ÀÅª¤Ë¹·¤Ö¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»Ò¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Î±¹¼Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¥½¥Õ¥È¤Ëºî¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¾¡¤Á¤¤Ã¤¿°¦ÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹Ô¤±¤ë´ï¤À¤È»×¤¦¡£µ÷Î¥¤Ï¤à¤·¤í¿¤Ó¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡£´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ëÇÏ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£