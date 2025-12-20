Image: alhop

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

歯科検診で毎回同じ場所の磨き残しを指摘される、あの悔しさ…。

丁寧に磨いているつもりでも「奥歯の溝に汚れが残っています」といわれると、がっかりしますよね。もうそんな思いはしたくない。その長年の悩みに応えるのが、「奇跡の歯ブラシBIG」です。

指摘ゼロを目指す！ 磨き残しにアプローチする「ピラミッド形状」の秘密

Image: alhop

そもそも磨き残しは、歯ブラシの毛先が届きにくい場所に潜む汚れが一因です。

歯と歯の間、歯茎との境目にある歯周ポケット、奥歯の複雑な溝…なんかは、汚れの聖域になりがち。「奇跡の歯ブラシBIG」は、ここに着目しました。

独自のピラミッド形状にカットされた毛先は、歯の表面をなぞるだけで先端が吸い込まれるように入り込み、これまで届きにくかったエリアにも自然にアプローチできます。

歯の表面を包み込む。「面」で磨く幅広ヘッドが磨きムラを軽減

Image: alhop

磨き残しのもうひとつの原因は、無意識に生まれる「磨きムラ」。利き手や角度の癖で、ある歯は磨きすぎ、別の歯は磨き足りないという状態が起きます。そこで活きるのが、清掃効率が1.7倍に向上した5列の幅広ヘッドです。

歯の表面を「点」ではなく「面」でとらえ、広い範囲を均一にカバー。ブラッシング圧が分散され、歯や歯茎への負担を減らしつつ、安定した磨き上がりをサポートするんです。

ピラミッド形状を活かす。「なぞり磨き」のコツ

Image: alhop

「奇跡の歯ブラシBIG」を最大限に活かすポイントは1つ。「歯を優しくなぞるように磨く」ことです。鉛筆を持つような軽い力でブラシを握り、歯と歯茎の境目に毛先をそっと当てるだけ。あとは毛先が自然に隙間へ入り込む感覚に任せてください。

「なぞり磨き」で生まれるツルツルの仕上がりは、全国3000以上の歯科医院で採用される実績が証明しています。磨き残しの構造的な原因にアプローチするこの歯ブラシなら、「磨いたつもり」から卒業できるかもしれません。

「奇跡の歯ブラシBIG」と共に、新しいオーラルケア習慣を始めてみませんか？ ご紹介しきれなかった製品の詳細を、以下からチェックしてみてください。

累計3000万本突破！歯科医が絶賛する「奇跡の歯ブラシ」が史上最強の5列で登場 1,700円 早割20%OFF machi-yaで見る

＞＞累計3000万本突破！歯科医が絶賛する「奇跡の歯ブラシ」が史上最強の5列で登場

Image: alhop

Source: machi-ya