¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¹ç°Õ¤Î¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¡Ö´í¤¦¤¯ÌµÇ½¤ÊµåÃÄ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡×´Ú¹ñÊóÆ»
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡££Ë£Â£Ï¥¥¦¥à¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¡ÊÁ×À®Ê¸¡á£²£¹¡Ë¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤È¡Ö£Í£Ì£Â¸ø¼°¡×¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡££³Ç¯£±£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£°²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÆâÌî¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ê¤É£µµåÃÄ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¶¥²¡¼¥È¡×¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¤ÎÈãÈ½¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£±£¹Ç¯£··î¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥«¥Ã¥°¥¹¸µÅê¼ê¤¬±óÀ¬Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆÍÁ³»à¤¹¤ëÈá·à¤¬µ¯¤¤¿¡£¸å¤ËÆ±Åê¼ê¤Ë»àË´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌôÊª¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¸µµåÃÄ¿¦°÷¤¬¶Ø¸Ç·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯£±£°·î¤Ë¤Ï¥È¥é¥¦¥È¤¬¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢£¶Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥É¥í¾ÂºÛÈ½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤òÍÊ¤·¤¿£²£°£±£±Ç¯°Ê¹ß¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¾¡Íø¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆóÅáÎ®¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤âÀ¸¤«¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¤â£²£°£±£³Ç¯¤ËÂç·¿·ÀÌó¤·¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤ÎÌôÊªµ¿ÏÇ¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤Ë£·Ç¯·ÀÌó¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥ó¤âÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª²ÙÊª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥È¥é¥¦¥È¤ÈÂçÃ«¤ò¥à¥À¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇÂç¤ÎÁÈ¿¥Åª¼ºÇÔ¤À¡£¤ª¶â¤ò¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌäÂê¤À¡£¥¹¥«¥¦¥È¤È°éÀ®¤ËÅê»ñ¤»¤º¡¢Ê¬ÀÏÉôÌç¤Ë¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯»Ï¤á¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë£Á¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤¬£¹£¹ÇÔ¤Çº£Ç¯¤¬£¹£°ÇÔ¤ÈÉÔ¿¶¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤Ï´ÆÆÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥â¥ì¥í¤À¡×¤È¼ºÂÖ¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¸·¤·¤¤ÏÀÄ´¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡Ö´í¤¦¤¯¥½¥ó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼À¸³è¤¬ºÇ°¤ÎµåÃÄ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£ÌôÊª¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÌÛÇ§¤·¡¢Áª¼ê°éÀ®¤òÊü´þ¤·¤Æ¥«¥Í¤À¤±Ãí¤®¡¢£²£°Ç¯´Ö¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê£²¿Í¤ò¥à¥À¤Ë¤·¤¿µåÃÄ¡£ÌµÀÕÇ¤¤ÇÌµÇ½¤ÊÁÈ¿¥¡£¥½¥ó¤¬´í¤¦¤¯¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¥¾¤Ã¤È¤¹¤ë¡£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Èà½ËÊ¡á¤·¤¿¡£